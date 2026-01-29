Ο μαύρος Ιανουάριος του 2026: Από το Κραν Μοντανά και τη Μινεάπολη, στη Βιολάντα και το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Το 2026 δεν μπήκε καλά και φρόντισε να το κάνει σαφές από το πρώτο κιόλας βράδυ – από τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς. Πριν καλά καλά σβήσουν τα πυροτεχνήματα, πριν ακόμα τελειώσουν οι αγκαλιές, τα φιλιά και οι ευχές για «μια καλή χρονιά», έφτασαν – με μορφή χιονοστοιβάδας – κακές ειδήσεις για νεκρούς και τραγωδίες. Και ήταν τόσες που σχεδόν ξεχάσαμε τις όποιες καλές. Σαν η νέα χρονιά να κουβαλούσε από την πρώτη στιγμή το βάρος ενός κόσμου που δεν λέει να ηρεμήσει.

Με μόλις δύο ημέρες να απομένουν για να κλείσει ο Ιανουάριος, το 2026 μοιάζει ήδη εξαντλημένο από τραγωδίες. Κι ενώ οι ειδήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, σχεδόν όλοι έχουμε σκεφτεί ή ξεστομίσει την ίδια φράση: άλλο κακό να μη μας βρει. Μόνο που αυτή τη φορά, ακούγεται περισσότερο σαν ευχή παρά σαν διαπίστωση. Τι άλλο μπορεί να συμβεί; Πόσους νεκρούς θα θρηνήσουμε ακόμα;

Αδιανόητες τραγωδίες εκτυλίχθηκαν σε διαφορετικές γωνιές του πλανήτη – από την Ελβετία και το Ιράν, μέχρι τη Μινεσότα, και από εκεί στη Γλυφάδα, τα Τρίκαλα και, τώρα στη Ρουμανία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ, νεαρά παιδιά, να σκοτώνονται σε ένα τρομερό τροχαίο κι ενώ πήγαιναν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα σε αγώνα στη Λιόν της Γαλλίας, για την τελευταία αγωνιστική του Europa League.

Διαφορετικοί τόποι, διαφορετικές αιτίες, ίδιο αποτέλεσμα: απώλειες ζωών και μια συλλογική αίσθηση ότι η χρονιά ξεκίνησε στραβά.

Ιράν: Χιλιάδες νεκροί στις μεγαλύτερες ταραχές από την Ισλαμική Επανάσταση

Λίγες ημέρες πριν την άφιξη του 2026, στις 28 Δεκεμβρίου, διαδηλώσεις εμπόρων σε παζάρια του Ιράν εξελίχθηκαν γρήγορα σε μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, με χιλιάδες άτομα στους δρόμους. Το θεοκρατικό καθεστώς απάντησε με σφαίρες και «μπλακ άουτ» στο διαδίκτυο.

Οι ταραχές συνεχίστηκαν και τη νέα χρονιά.