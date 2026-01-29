Κόσμος

Ο μαύρος Ιανουάριος του 2026: Από το Κραν Μοντανά και τη Μινεάπολη, στη Βιολάντα και το τροχαίο με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Αεροφωτογραφία από το εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα όπου 5 γυναίκες κάηκαν ζωντανές
Μαργαρίτα Τζαγκαράκη

Το 2026 δεν μπήκε καλά και φρόντισε να το κάνει σαφές από το πρώτο κιόλας βράδυ – από τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς. Πριν καλά καλά σβήσουν τα πυροτεχνήματα, πριν ακόμα τελειώσουν οι αγκαλιές, τα φιλιά και οι ευχές για «μια καλή χρονιά», έφτασαν – με μορφή χιονοστοιβάδας – κακές ειδήσεις για νεκρούς και τραγωδίες. Και ήταν τόσες που σχεδόν ξεχάσαμε τις όποιες καλές. Σαν η νέα χρονιά να κουβαλούσε από την πρώτη στιγμή το βάρος ενός κόσμου που δεν λέει να ηρεμήσει. 

Με μόλις δύο ημέρες να απομένουν για να κλείσει ο Ιανουάριος, το 2026 μοιάζει ήδη εξαντλημένο από τραγωδίες. Κι ενώ οι ειδήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, σχεδόν όλοι έχουμε σκεφτεί ή ξεστομίσει την ίδια φράση: άλλο κακό να μη μας βρει. Μόνο που αυτή τη φορά, ακούγεται περισσότερο σαν ευχή παρά σαν διαπίστωση. Τι άλλο μπορεί να συμβεί; Πόσους νεκρούς θα θρηνήσουμε ακόμα;

Αδιανόητες τραγωδίες εκτυλίχθηκαν σε διαφορετικές γωνιές του πλανήτη – από την Ελβετία και το Ιράν, μέχρι τη Μινεσότα, και από εκεί στη Γλυφάδα, τα Τρίκαλα και, τώρα στη Ρουμανία με φιλάθλους του ΠΑΟΚ, νεαρά παιδιά, να σκοτώνονται σε ένα τρομερό τροχαίο κι ενώ πήγαιναν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα σε αγώνα στη Λιόν της Γαλλίας, για την τελευταία αγωνιστική του Europa League.

Διαφορετικοί τόποι, διαφορετικές αιτίες, ίδιο αποτέλεσμα: απώλειες ζωών και μια συλλογική αίσθηση ότι η χρονιά ξεκίνησε στραβά.

Ιράν: Χιλιάδες νεκροί στις μεγαλύτερες ταραχές από την Ισλαμική Επανάσταση

Λίγες ημέρες πριν την άφιξη του 2026, στις 28 Δεκεμβρίου, διαδηλώσεις εμπόρων σε παζάρια του Ιράν εξελίχθηκαν γρήγορα σε μαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις, με χιλιάδες άτομα στους δρόμους. Το θεοκρατικό καθεστώς απάντησε με σφαίρες και «μπλακ άουτ» στο διαδίκτυο.

Οι ταραχές συνεχίστηκαν και τη νέα χρονιά.

Διαδηλώσεις στο Ιράν
Διαδηλώσεις στο Ιράν / AP Photo / File

Συγκλονιστικά βίντεο κυκλοφορούσαν από το εσωτερικό της χώρας. Η οργή δεν έλεγε να κοπάσει. Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν από τους εμπόρους της Τεχεράνης στα τέλη Δεκεμβρίου και πολύ γρήγορα γενικεύτηκαν και επεκτάθηκαν. Αν και αρχικά επικεντρώνονταν σε οικονομικά ζητήματα, σύντομα στις φωνές των διαδηλωτών εντάχθηκαν συνθήματα κατά των κοινωνικών ανισοτήτων, της καταδυνάστευσης, των διακρίσεων κατά των γυναικών, της βίαιης καταστολής των αντιφρονούντων, της απόλυτης εξουσίας επί των θρησκευτικών και κρατικών υποθέσεων από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σε μία χώρα όπου η λαϊκή οργή σιγοβράζει εδώ και χρόνια.

Ο ακριβής αριθμός των νεκρών παραμένει άγνωστος μέσα σε ένα απολύτως αδιαφανές πληροφοριακό περιβάλλον. Η χαμηλότερη εκτίμηση, αυτή των ιρανικών αρχών, κάνει λόγο για περίπου 3.000 νεκρούς. Η οργάνωση προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων HRANA, με έδρα τις ΗΠΑ και αποδεδειγμένα αξιόπιστη σε προηγούμενες κρίσεις, δηλώνει πως έχει επαληθεύσει περισσότερους από 6.000 θανάτους.

Κραν Μοντανά: Η Πρωτοχρονιά που βάφτηκε μαύρη

Δεν είχε ολοκληρωθεί ο εορτασμός της Πρωτοχρονιάς του 2026, όταν δεκάδες νεαροί άνθρωποι, ανήλικοι πολλοί από αυτούς - ηλικίας από 14 έως 39 ετών - έχαναν τη ζωή τους σε φονική πυρκαγιά στο υπόγειο μπαρ «Le Constellation» στο χιονοδρομικό θέρετρο του Κραν Μοντανά στην Ελβετία.

Ανάμεσά τους και η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη.

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Σαράντα άτομα σκοτώθηκαν σε μια τραγωδία που, σύμφωνα με τις αρχές, ξεκίνησε όταν αναμμένα κεριά - βεγγαλικά τοποθετημένα σε μπουκάλι σαμπάνιας - που μετέφερε η 24χρονη σερβιτόρα Cyane Panine – ακούμπησαν στο εύφλεκτο αφρώδες υλικό της οροφής. Η φωτιά εξαπλώθηκε αστραπιαία στον κλειστό χώρο. Και η σερβιτόρα ανάμεσα στους νεκρούς. Ήταν η κοπέλα με το κράνος, που την βλέπαμε στις φωτογραφίες πάνω στους ώμους συναδέλφου της. Οι ιδιοκτήτες την κατηγόρησαν για τη φονική πυρκαγιά: «Ήταν το σόου της, της άρεσε» υποστήριξαν. Δυστυχώς δεν ζει για να τους διαψεύσει...

Οι τραυματίες έφτασαν τους 116, πολλοί εκ των οποίων με βαριά εγκαύματα. 

Μινεσότα: Πράκτορες της ICE σκοτώνουν εν ψυχρώ δύο Αμερικανούς

7 Ιανουαρίου 2026. Η 37χρονη μητέρα Ρενέ Νικόλ Γκουντ εκτελέστηκε πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) των ΗΠΑ όταν μετακίνησε το αυτοκίνητό της την ώρα που άλλος πράκτορας επιχειρούσε να ανοίξει την πόρτα του οχήματός της.

Το βίντεο έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Ήταν μητέρα τριών παιδιών. Η οργή ξεχείλισε. 

Η 37χρονη Ρενέ Γκουντ λίγες στιγμές προτού χάσει τη ζωή της από τα πυρά του ομοσπονδιακού πράκτορα στη Μινεάπολη των ΗΠΑ
Η 37χρονη Ρενέ Γκουντ λίγες στιγμές προτού χάσει τη ζωή της από τα πυρά του ομοσπονδιακού πράκτορα στη Μινεάπολη των ΗΠΑ / πηγή φωτογραφίας YouTube

Λίγες μέρες μετά, στις 24 Ιανουαρίου, και λίγα τετράγωνα μακριά, ο 37χρονος νοσηλευτής Άλεξ Πρέτι έπεφτε επίσης νεκρός από πυροβολισμούς πρακτόρων της Αστυνομίας Συνόρων (CBP). Και στις δύο περιπτώσεις, η κυβέρνηση Τραμπ έκανε λόγο για «αυτοάμυνα» - ισχυρισμοί που αμφισβητούνται.

Ο άτυχος Άλεξ Πρέτι
Ο άτυχος Άλεξ Πρέτι / Reuters

Ελλάδα: Δύο νεκροί από την κακοκαιρία σε Άστρος και Γλυφάδα

Στην Ελλάδα, η απίστευτη κακοκαιρία της Τετάρτης 21 Ιανουαρίου έφερε εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής, πλημμύρες και θυελλώδεις ανέμους. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους: ο 52χρονος λιμενικός Ανδρέας Αραχωβίτης και η 56χρονη καθηγήτρια Χριστίνα Φωστέρη.

Η 56χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο στην Άνω Γλυφάδα

Στο Άστρος Κυνουρίας, κολοσσιαία κύματα παρέσυραν τον λιμενικό, ο οποίος βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας και προσπαθούσε να βοηθήσει ιδιοκτήτες σκαφών από την κακοκαιρία στο λιμάνι του Παράλιου Άστρους. Το κύμα ξεπέρασε τον κυματοθραύστη και τον παρέσυρε στη θάλασσα μαζί με τη διοικήτριά του.

Λίγη ώρα αργότερα, ο λιμενικός ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών, δεν κατέστη δυνατό να επανέλθει. Ήταν πατέρας ενός 9χρονου παιδιού.

Νεκρός λιμενικός στο Άστρο Κυνουρίας
Η παραλία όπου έχασε τη ζωή του ο λιμενικός στο Άστρο Κυνουρίας

Λίγες ώρες αργότερα, στη Γλυφάδα, οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους. Η Χριστίνα Φωστέρη παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, εγκλωβίστηκε κάτω από όχημα και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Ελλάδα: Πατροκτονία στη Γλυφάδα, είχε σκοτώσει και τη μάνα του το 2014

Η άγρια πατροκτονία στη Γλυφάδα το πρωί της Κυριακής (25.01.2026) με έναν 46χρονο να μαχαιρώνει μέχρι θανάτου τον 80χρονο πατέρα του και να μεταφέρει τη σορό στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του, προκαλεί. Όχι μόνο για την βιαιότητα του φόνου, αλλά και γιατί ο δράστης είχε σκοτώσει και τη μητέρα του το 2014, για την πράξη του είχε καταδικαστεί σε 16 χρόνια κάθειρξης, όμως αποφυλακίστηκε μετά από τέσσερα χρόνια.

Δώδεκα χρόνια αργότερα, λίγο μετά τις 8 το πρωί, θα έστηνε καρτέρι στον πατέρα του στην πολυκατοικία της οδού Γυθείου. Τον δολοφόνησε την ώρα που ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι και να πάει στην εκκλησία. 

Γείτονας ανέφερε πως άκουσε τον ηλικιωμένο να ζητά βοήθεια, ενώ μετά τη δολοφονία ο 46χρονος έβαλε εκκλησιαστική μουσική για να μην ακούγονται οι κραυγές. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης εντόπισαν τη σορό στο όχημα και συνέλαβαν τον δράστη στο διαμέρισμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και στο παρελθόν κρατούνταν στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, ενώ παραμένει ασαφές πότε και γιατί έπαψε η νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική.

Τρίκαλα: Πέντε εργάτριες νεκρές στη «Βιολάντα»

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου, τα Τρίκαλα ξύπνησαν από μια ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκοτοποΐας «Βιολάντα».

Πέντε γυναίκες που εργάζονταν στη νυχτερινή βάρδια σκοτώθηκαν. Είχαν επιλέξει τη συγκεκριμένη βάρδια για να είναι το πρωί με τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Οι γυναίκες της τραγωδίας στο εργοστάσιο της Βιολάντα
Οι γυναίκες της τραγωδίας στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»

Η έκρηξη προκλήθηκε από πολύμηνη διαρροή προπανίου σε συνδυασμό με σπινθήρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής.

Με χρήση αζώτου, διαπιστώθηκε η διαρροή του προπανίου, σε εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις, γεγονός που αποδεικνύει πως η διαρροή ξεκίνησε πριν από μήνες. Έτσι το προπάνιο εγκλωβίστηκε στο υπόγειο και με την πρόσκληση σπινθήρα από εξοπλισμό της εγκατάστασης, προκλήθηκε η έκρηξη.

Ο ιδιοκτήτης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα με κατηγορίες που περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία από αμέλεια. Τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους. 

Ρουμανία: Επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ νεκροί στην άσφαλτο

Λιγότερο από 48 ώρες μετά την τραγωδία στη «Βιολάντα», άλλη μια είδηση πάγωσε τη χώρα: επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, καθώς ταξίδευαν οδικώς προς τη Γαλλία για τον αγώνα με τη Λιόν.

Τροχαίο με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ
Τέσσερις από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους

Το μίνι βαν στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα. Από τους δέκα επιβάτες, οι επτά έχασαν τη ζωή τους, ενώ οι τρεις μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα και την Πέμπτη (29.01.2026) θα μεταφερθούν αεροπορικώς στην Ελλάδα.

Ένας εξ αυτών ανέφερε σε Έλληνα γιατρό που έσπευσε στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα πως το τιμόνι «μπλόκαρε» κατά τη διάρκεια προσπέρασης.

Ένας άλλος μίλησε στο Live News και περιέγραψε την στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης που στοίχησε τη ζωή στους φίλους του.

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα, είναι πένθος». 

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Στο άκουσμα της τραγικής είδησης 55χρονος οπαδός πέθανε από ανακοπή. Άκουσε ότι φίλος του σκοτώθηκε στη Ρουμανία και κατέληξε, ανεβάζοντας τον απολογισμό στους 8 νεκρούς.

Τα ονόματα των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φρικτό τροχαίο της Ρουμανίας, όπως και αυτό του οπαδού που έφυγε από τη ζωή στο άκουσμα της είδησης, γράφτηκαν σε φανέλες της ομάδας και τοποθετήθηκαν στην μπουτίκ της.

