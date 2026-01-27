Τραγωδία Κραν Μοντανά: Οι ιδιοκτήτες του μπαρ κατηγορούν τη σερβιτόρα με το κράνος για τη φονική πυρκαγιά – «Ήταν το σόου της, της άρεσε»

Να ρίξουν την ευθύνηγια την πολύνεκρη πυρκαγιά στη νεαρή σερβιτόρα, γνωστή πλέον ως το «κορίτσι με το κράνος», που βρέθηκε νεκρή μαζί με ακόμα 39 άτομα στο μπαρ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία την Πρωτοχρονιά επιχειρούν οι ιδιοκτήτες του.

Ο 49χρονος Ζακ Μορέτι και η σύζυγός του, Τζέσικα Μορέτι, ιδιοκτήτες του μπαρ Le Constellation στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν-Μοντανά στην Ελβετία, βρίσκονται υπό δικαστική επιτήρηση και αντιμέτωποι με ποινές φυλάκισης, μετά τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς. Και οι δύο ανακρίνονται συστηματικά από τις εισαγγελικές αρχές, ενώ διαρροές από τις καταθέσεις τους αποκαλύπτουν μια ξεκάθαρη γραμμή υπεράσπισης: «Δεν φταίμε εμείς, φταίνε οι άλλοι», όπως μετέδωσε η εφημερίδα Le Parisien.

Σύμφωνα με έγγραφα από περίπου 20 ώρες ανακρίσεων ενώπιον τριών εισαγγελέων, οι Μορέτι επιχείρησαν να ρίξουν την ευθύνη για την πυρκαγιά στη 24χρονη σερβιτόρα Cyane Panine, η οποία έχασε τη ζωή της στο τραγικό συμβάν. Υποστήριξαν ότι η κοπέλα ανέβηκε στους ώμους συναδέλφου της κρατώντας δύο μπουκάλια σαμπάνιας με αναμμένα κεριά – βεγγαλικά, σε ένα «σόου» που – όπως λένε – έκανε με δική της πρωτοβουλία.

Η νεαρή σερβιτόρα φορούσε ένα κράνος, που της είχε δοθεί στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας, και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των ιδιοκτητών δεν αντιλήφθηκε ότι τα βεγγαλικά ακούμπησαν στην οροφή του υπογείου, η οποία ήταν καλυμμένη με εξαιρετικά εύφλεκτο αφρώδες υλικό.

Αναφερόμενος στο περιστατικό – το οποίο, όπως παραδέχτηκε, έχει καταγραφεί σε βίντεο – ο Ζακ Μορέτι δήλωσε στους ανακριτές: «Ήταν το σόου της Cyane». Πρόσθεσε ότι δεν της απαγόρευσε την πράξη ούτε της επεσήμανε κανόνες ασφαλείας. «Δεν είδαμε τον κίνδυνο. Η Κυάν το απολάμβανε, της άρεσε να κάνει αυτό το σόου, της άρεσε να συμμετέχει στο θέαμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια γραμμή κινήθηκε και η Τζέσικα Μορέτι, η οποία κατέθεσε στις 20 Ιανουαρίου ότι η Cyane συνήθιζε να μεταφέρει τα μπουκάλια σαμπάνιας με αυτόν τον τρόπο και το έκανε «με δική της πρωτοβουλία». «Αν είχα σκεφτεί έστω και στο ελάχιστο ότι υπήρχε κίνδυνος, θα το είχα απαγορεύσει. Σε δέκα χρόνια λειτουργίας της επιχείρησης, ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα μπορούσε να υπάρξει τέτοιος κίνδυνος», υποστήριξε.

Οι ισχυρισμοί αυτοί διαψεύδονται κατηγορηματικά από την οικογένεια της 24χρονης σερβιτόρας, η οποία συγκαταλέγεται στους συγγενείς των θυμάτων. Οι γονείς της με τη στήριξη επιζώντων της τραγωδίας, υποστηρίζουν ότι ήταν η ίδια η Τζέσικα Μορέτι, ως υπεύθυνη του μπαρ εκείνο το βράδυ, που έστειλε την Κυάν με τα μπουκάλια και την ενθάρρυνε να κάνει το σόου, χρησιμοποιώντας μάλιστα κράνος που είχε παραχωρηθεί από τον οίκο σαμπάνιας.

Όσον αφορά τα μέτρα πυρασφάλειας, ο Ζακ Μορέτι παραδέχτηκε ενώπιον των ανακριτών ότι δεν υπήρχε επίσημη εκπαίδευση προσωπικού. Όπως είπε, οι εργαζόμενοι ενημερώνονταν προφορικά κατά την ξενάγησή τους στον χώρο για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση φωτιάς: «Να εκκενώσουν τον χώρο, να σημάνουν συναγερμό και να καλέσουν την πυροσβεστική. Και φυσικά, αν υπήρχε χρόνος, να χρησιμοποιήσουν τους πυροσβεστήρες».

Όταν του επισημάνθηκε ότι εργαζόμενος, που αναφέρεται μόνο με το αρχικό «L», κατέθεσε πως δεν γνώριζε πού βρίσκονταν οι πυροσβεστήρες, ο Μορέτι απάντησε: «Το προσωπικό αλλάζει βάρδιες. Ίσως ξέχασα να του το πω, αλλά κάποια στιγμή θα το μάθαινε. Μπορεί να το ξέχασα».

Οι δύο ιδιοκτήτες απέδωσαν επίσης ευθύνες σε μέλος του προσωπικού για το γεγονός ότι μία έξοδος κινδύνου στο υπόγειο ήταν κλειδωμένη. Πίσω από αυτή την πόρτα βρέθηκε η Cyane Panine μαζί με άλλα θύματα, τα οποία πέθαναν από εισπνοή καπνού, μέχρι να καταφέρουν οι διασώστες να τη σπάσουν.

Σε ό,τι αφορά το εύφλεκτο αφρώδες υλικό στην οροφή – το οποίο είχε τοποθετηθεί κατά την ανακαίνιση του μπαρ το 2015 – ο Ζακ Μορέτι υποστήριξε ότι είχε εγκριθεί από την Πυροσβεστική.

Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει βίντεο που δείχνει την Τζέσικα Μορέτι να εγκαταλείπει το φλεγόμενο μπαρ κρατώντας την ταμειακή μηχανή, ενώ έχουν πεθάνει ήδη άνθρωποι μέσα στο μπαρ. Η ίδια δήλωσε στους ανακριτές:

«Αποδέχομαι όσα λέγονται για εμάς, ακόμη κι αν είναι ψευδή. Δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που περνούν οι οικογένειες. Δουλέψαμε σκληρά και ακούραστα. Πάντα κάναμε ό,τι μας ζητούσαν».

Τέλος, αναφορικά με την νεαρή ηλικία κάποιων από τους θαμώνες τη μοιραία νύχτα – μεταξύ των θυμάτων ήταν και ένα αγόρι μόλις 14 ετών – η Τζέσικα Μορέτι απάντησε: «Δεν είμαστε αλάνθαστοι. Το έχω σκεφτεί πολύ. Ίσως υπήρχαν πλαστές ταυτότητες».