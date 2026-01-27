Τροχαίο με νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Τα βίντεο της τραγωδίας

Επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους μετά από ένα τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για να δουν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Γαλλία με αντίπαλο τη Λιόν.

Στο βαν που φαίνεται στα video να συγκρούεται με ένα βυτιοφόρο επέβαιναν δέκα Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ, με τους επτά από αυτούς να χάνουν τη ζωή τους. Οι έξι ακαριαία και ο ένας άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Το τραγικό αυτό γεγονός έχει βυθίσει στο πένθος όλη την Ελλάδα με τους φίλους του ΠΑΟΚ να ξαναζούν μία αντίστοιχη τραγωδία με αυτή της 4ης Οκτωβρίου του 1999, όπου έξι οπαδοί είχαν χάσει τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη.

Tragedy in Romania: A van carrying fans of the Greek club PAOK crashed into an oncoming truck after attempting an overtaking maneuver



Seven people have died, and three others are injured and in critical condition



The victims were traveling to France to support their team in an… pic.twitter.com/WZQviGU4Rq — Daily Romania (@daily_romania) January 27, 2026

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ταξίδευαν από την Κατερίνη με προορισμό τη Γαλλία και τη Λιόν για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα στο παιχνίδι του Europa League.