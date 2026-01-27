Αθλητικά

Τροχαίο με νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία: Τα βίντεο της τραγωδίας

Όλο το χρονικό του πολύνεκρου τροχαίου
Το σημείο του δυστυχήματος
Η κατάσταση στο χώρο του τραγικού δυστυχήματος με τους φίλους του ΠΑΟΚ/ Lugo Info/Handout via

Επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους μετά από ένα τραγικό τροχαίο στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για να δουν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στη Γαλλία με αντίπαλο τη Λιόν.

Στο βαν που φαίνεται στα video να συγκρούεται με ένα βυτιοφόρο επέβαιναν δέκα Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ, με τους επτά από αυτούς να χάνουν τη ζωή τους. Οι έξι ακαριαία και ο ένας άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Το τραγικό αυτό γεγονός έχει βυθίσει στο πένθος όλη την Ελλάδα με τους φίλους του ΠΑΟΚ να ξαναζούν μία αντίστοιχη τραγωδία με αυτή της 4ης Οκτωβρίου του 1999, όπου έξι οπαδοί είχαν χάσει τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στα Τέμπη.

 

 

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ταξίδευαν από την Κατερίνη με προορισμό τη Γαλλία και τη Λιόν για να δουν από κοντά την αγαπημένη τους ομάδα στο παιχνίδι του Europa League.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
152
115
64
57
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo