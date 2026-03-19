Ο «μοναχικός» Όρμπαν στη Σύνοδο Κορυφής – Έφυγε από το τραπέζι όταν άρχισε να μιλά ο Ζελένσκι

Στη σύνοδο κορυφής των 27 ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, εξέφρασε έντονη αντίθεση στο πακέτο χρηματοδοτικής βοήθειας ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία.

Μάλιστα ο Βίκτορ Όρμπαν φρόντισε να αποχωρήσει από το… κάδρο και να κάθεται μόνος του στην δεύτερη σειρά των καθισμάτων σε μια φωτογραφία που έγινε viral, την ώρα που ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθύνεται στους ηγέτες της ΕΕ για την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι μέρος του πακέτου προορίζεται για την προμήθεια αμερικανικών συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, μέσω της Λίστας Προτεραιοποιημένων Αναγκών της Ουκρανίας (PURL), η οποία λειτουργεί υπό τον συντονισμό του NATO για την παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού και πυρομαχικών στο Κίεβο.

«Πρέπει να αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα για την προμήθεια πυραύλων για τα συστήματα Patriot», τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης της αεράμυνας της χώρας του.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι όροι του χρηματοδοτικού μηχανισμού επιτρέπουν προμήθειες εκτός ΕΕ μόνο όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες ευρωπαϊκές λύσεις, προσθέτοντας ότι γνωρίζει πως η χρήση μέρους των 90 δισ. ευρώ για τους πυραύλους Patriot δεν είναι αποδεκτή από όλους.