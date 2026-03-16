Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γλίτωσε τον θάνατο για δευτερόλεπτα: Ηχητικό ντοκουμέντο πριν την επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν γλίτωσε από τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ επειδή βγήκε έξω για μια βόλτα στον κήπο του λίγα λεπτά πριν το σπίτι του χτυπηθεί από πυραύλους. Πρόκειται για τα μοιραία χτυπήματα που σκότωσαν τον προηγούμενο ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και πατέρα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ηχητικό ντοκουμέντο που διέρρευσε, δημοσίευσε σήμερα (16.03.2026) η εφημερίδα «The Telegraph» αποκαλύπτοντας ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ήταν στόχος της ίδιας επίθεσης που σκότωσε τον πατέρα του και άλλα μέλη της ηγεσίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Ωστόσο, ο γιος του Αλί Χαμενεΐ είχε βγει έξω στην αυλή του σπιτιού τους «για να κάνει κάτι», μόλις λίγα λεπτά πριν οι ισραηλινοί βαλλιστικοί πύραυλοι Blue Sparrow χτυπήσουν την στις 9:32 π.μ. τοπική ώρα, στις 28 Φεβρουαρίου.

Μια ομιλία που εκφώνησε ο Μαζάχερ Χοσεΐνι, επικεφαλής του πρωτοκόλλου του γραφείου του Αλί Χαμενεΐ, σε ανώτερους κληρικούς και διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) παρέχει την πρώτη λεπτομερή περιγραφή του τι συνέβη μέσα στο συγκρότημα του ανώτατου ηγέτη όταν δέχτηκε πυρά.

Μια ηχογράφηση των δηλώσεων του διέρρευσε στην εφημερίδα «The Telegraph» και έχει επαληθευτεί ανεξάρτητα. Ο Χοσεΐνι αποκάλυψε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ υπέστη τραυματισμό στο πόδι κατά τη διάρκεια των επιθέσεων, ενώ η σύζυγός του και ο γιος του σκοτώθηκαν ακαριαία και ο κουνιάδος του αποκεφαλίστηκε.

Το σώμα του Mohammad Shirazi, επικεφαλής του στρατιωτικού γραφείου του Χαμενεΐ, επίσης «διαλύθηκε σε κομμάτια». Μόνο «μερικά κιλά σάρκας» μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώρισή του, είπε ο Hosseini στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 12 Μαρτίου στη συνοικία Qolhak της Τεχεράνης.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ζούσε στον ίδιο συγκρότημα με τον πατέρα του στην ιρανική πρωτεύουσα, την Τεχεράνη. Εκεί στεγαζόταν επίσης μια θρησκευτική αίθουσα όπου ο Αλί Χαμενεΐ έδινε ομιλίες, καθώς και τα σπίτια των άλλων παιδιών του Χαμενεΐ.

Στις 28 Φεβρουαρίου, ο Αλί Χαμενεΐ και ανώτεροι αξιωματούχοι ασφαλείας είχαν συγκεντρωθεί για μια συνάντηση όταν πύραυλοι χτύπησαν το συγκρότημα. Μεταξύ των νεκρών ήταν ο Μοχάμαντ Πακπούρ, αρχηγός του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης, ο Αζίζ Νασιρζάντε, υπουργός Άμυνας του Ιράν, καθώς και ο ίδιος ο ανώτατος ηγέτης, Αλί Χαμενεΐ.

Ο Χοσεΐνι είπε στην ηχογράφηση: «Η θέληση του Θεού ήταν ο Μοτζτάμπα να βγει στην αυλή για να κάνει κάτι και μετά να επιστρέψει. Ήταν έξω και κατευθυνόταν προς τον επάνω όροφο όταν χτύπησαν το κτίριο με πύραυλο. Η σύζυγός του, η Χαντάντ, μαρτύρησε ακαριαία».

Παράλληλα, ο Χοσεϊνί είπε ότι ο Μοτζτάμπα υπέστη μόνο «ένα ελαφρύ τραύμα στο πόδι του» και ότι οι επιθέσεις στόχευαν ταυτόχρονα σε πολλαπλές τοποθεσίες εντός του συγκροτήματος γραφείων και φαινόταν να έχουν ως στόχο την εξόντωση ολόκληρης της οικογένειας Χαμενεΐ. «Αυτοί οι διάβολοι είχαν εξετάσει διάφορες τοποθεσίες εντός του συγκροτήματος γραφείων για να επιτεθούν – μία από αυτές ήταν το γραφείο του ανώτατου ηγέτη», είπε.

«Χτύπησαν εκείνη την τοποθεσία με τρεις πυραύλους». Πλήγματα δέχτηκαν επίσης το σπίτι του Μοτζτάμπα σε έναν από τους επάνω ορόφους, καθώς και η κατοικία από κάτω, η οποία ανήκε στον κουνιάδο του Μισμπάχ αλ-Χούντα Μπαγκέρι Κάνι, και το σπίτι του αδελφού του, Μοστάφα, και της συζύγου του.

«Ο πύραυλος ήταν τόσο ισχυρός που έπεσε στον κάτω όροφο όπου βρισκόταν ο Μισμπάχ, έπεσε στο δωμάτιο του», πρόεσθεσε ο Χοσεΐνι. «Οι πύραυλοι χτύπησαν με τέτοιο τρόπο που έκοψαν το κεφάλι του στα δύο», τόνισε. Ο Μοστάφα Χαμενεΐ και η σύζυγός του βρίσκονταν «κοντά» σε μια τρίτη κατοικία όταν και αυτή χτυπήθηκε. «Δόξα τω Θεώ, έπεσε λίγη σκόνη και μπάζα, αλλά βγήκαν αβλαβείς», είπε ο Χοσεΐνι.

Κανένα από τα άλλα παιδιά του Αλί Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια μετά τις επιθέσεις, και κανένα δεν έχει εκδώσει συγχαρητήρια μηνύματα ή δηλώσεις υποταγής όταν ο Μοτζτάμπα εξελέγη ανώτατος ηγέτης.

Δεν έχει εμφανιστεί από την έναρξη του πολέμου ούτε κατά τη διάρκεια των 18 ημερών που έχουν περάσει από την εκλογή του. Το μόνο μήνυμά του προς τον λαό του ήρθε με τη μορφή γραπτού μηνύματος που διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση, οδηγώντας σε εικασίες, μεταξύ άλλων και από τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα μπορούσε να είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος από ό,τι παραδέχεται το Ιράν.

Ο στρατιωτικός αρχηγός Μοχάμαντ Σιράζι αποτέλεσε στόχο σε μια προσπάθεια να υπονομευθεί ο σχεδιασμός της διαδοχής, ισχυρίστηκε ο Χοσεΐνι. Ο Σιράζι θεωρούνταν ο κρίσιμος σύνδεσμος μεταξύ της στρατιωτικής ηγεσίας του Ιράν και του ανώτατου ηγέτη.

Ο Χοσεΐνι είπε: «Αυτός ο αγαπητός άνθρωπος είχε πληροφορίες για όλο το στρατιωτικό προσωπικό. Ο εχθρός γνώριζε ότι, χτυπώντας τον ανώτατο ηγέτη, χτυπούσε και αυτόν, επειδή ήξεραν ότι θα αντικαθιστούσε όσους είχαν σκοτωθεί, και όταν θα εισάγονταν νέοι [διοικητές], θα είχαν την ευκαιρία να [επηρεάσουν] τους ταραξίες και τους διεισδυτές και να κάνουν κάτι.

Τον έκαναν κομμάτια – δεν μπορούσαν να βρουν τίποτα από αυτόν, και στο τέλος βρήκαν μερικά κιλά σάρκας και τα αναγνώρισαν ως το σώμα του». Η διαρροή του ηχητικού υλικού έρχεται εν μέσω ερωτημάτων σχετικά με τους τραυματισμούς του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και την ικανότητά του να ηγηθεί.

«Δεν ξέρουμε αν είναι νεκρός ή όχι», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα.

Ένας Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι στρατιωτικοί διοικητές δεν είχαν καμία πληροφορία σχετικά με την κατάσταση του ανώτατου ηγέτη και ότι «κανένας από τους διοικητές δεν έχει νέα για αυτόν». Εκτιμήσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών υποδηλώνουν ότι ο Αλί Χαμενεΐ είχε επιφυλάξεις σχετικά με τη διαδοχή του από τον γιο του. Θεωρούσε τον Μοτζτάμπα «όχι πολύ έξυπνο» και «ακατάλληλο για ηγέτη», σύμφωνα με το CBS News.

Επιπλέον, υπήρχαν φήμες για προβλήματα στην προσωπική του ζωή. Μια ανεπιβεβαίωτη αναφορά στη New York Post ισχυριζόταν ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες είχαν ενημερώσει τον Τραμπ ότι ο Αλί Χαμενεΐ ήταν πιθανώς ομοφυλόφιλος.

Ένας Ιρανός αξιωματούχος που μίλησε στην εφημερίδα «The Telegraph» δήλωσε ότι ο ισχυρισμός των Αμερικανών απλώς επιβεβαίωνε αυτό που ήταν ήδη ευρέως γνωστό στο εσωτερικό του Ιράν. Είπε: «Δεν είναι κάτι που πρέπει να μας το πουν οι Αμερικανοί. Όλοι γνώριζαν ότι ο ανώτατος ηγέτης δεν ήθελε ο Μοτζτάμπα να γίνει ηγέτης».

Η πηγή πρόσθεσε: «Ο Μοτζτάμπα επιλέχθηκε, αλλά αυτό είναι αντίθετο προς τη βούληση του ανώτατου ηγέτη και ίσως και προς τη δική του βούληση. Ακόμα δεν έχουμε ακούσει τίποτα από τον ίδιο». Ο Τραμπ από την πλευρά του δήλωσε την Παρασκευή: «Η ηγεσία τους έχει χαθεί. Η δεύτερη ηγεσία τους έχει χαθεί. Τώρα η τρίτη ηγεσία τους βρίσκεται σε δύσκολη θέση, και δεν πρόκειται για κάποιον που ο πατέρας του ήθελε καν».

Υψηλόβαθμα στελέχη της μη κληρικής ηγεσίας του Ιράν είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στην κληρονομική διαδοχή, με τους επικριτές να λένε ότι μοιάζει με τη μοναρχία που υποτίθεται ότι αντικατέστησε η Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Ο Μοτζτάμπα ήρθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο σε ηλικία 17 ετών, όταν εξαφανίστηκε για μια εβδομάδα τον Μάρτιο του 1985, ενώ υπηρετούσε στην πρώτη γραμμή του πολέμου Ιράκ – Ιράν. Εκείνη την εποχή, ο πατέρας του δεν είχε ακόμη αναλάβει το ρόλο του ανώτατου ηγέτη.

Τότε, τίποτα δεν έδειχνε ότι αυτός ο ψηλόλιγνος έφηβος – τον οποίο οι διοικητές του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) θεωρούσαν άτυχο στον πόλεμο – θα ηγούνταν κάποτε της χώρας.

Ο Αλί Φαζλί, διοικητής του IRGC κατά τη διάρκεια του πολέμου, έγραψε αργότερα στις αναμνήσεις του: «Το μαρτύριό του δεν αποτελεί πρόβλημα, αλλά αν αιχμαλωτιστεί, θα μας κοστίσει πολύ από πλευράς δημοσιότητας». Ο Μοτζτάμπα διασώθηκε αργότερα.

Πέρασε δύο μήνες στο Λονδίνο το 1998, συνοδευόμενος από 20 σωματοφύλακες και έναν καταδικασμένο κατά συρροή δολοφόνο, σύμφωνα με διαρρεύσες ηχογραφήσεις ανακρίσεων που εξέτασε η εφημερίδα The Telegraph.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, η σύζυγός του, Ζάχρα Χαντάντ-Αντέλ, η μητέρα της και η συνοδεία τους, συμπεριλαμβανομένων των υπηρέτριων, νοίκιασαν έναν ολόκληρο όροφο του ξενοδοχείου Sheraton Grand Hotel στην Park Lane, με κόστος που σύμφωνα με πληροφορίες ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο λίρες, χρηματοδοτούμενο από το ιρανικό καθεστώς. Η επίσκεψη οργανώθηκε ώστε η σύζυγός του να υποβληθεί σε θεραπεία γονιμότητας. Στη συνέχεια γέννησε έναν γιο, τον Μπαγκέρ. Και οι δύο σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου.

Η ομάδα ταξίδευε μαζί με τον Saeed Emami, έναν ανώτερο πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών που συνδέεται με τις δολοφονίες Ιρανών διανοουμένων και αντιφρονούντων μεταξύ 1988 και 1998. Ο Emami πέθανε υπό κράτηση το 1999 υπό συνθήκες που παραμένουν αμφισβητήσιμες.