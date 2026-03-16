Σενάρια για τη σεξουαλικότητα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Είναι γκέι, ο Αλί Χαμενεΐ το γνώριζε και δεν τον ήθελε για διάδοχο

Νέες πληροφορίες αυτή τη φορά για τη σεξουαλικότητα του νέου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βλεπουν το φως τως δημοσιότητας με τον Ντόναλντ Τραμπ να ξεσπάει σε γέλια.

Υπενθυμίζεται ότι ο τραυματισμένος νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Μόσχα για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο πόδι σύμφωνα με την Daily Mail, που επικαλείται ΜΜΕ από το Κουβέιτ ενώ σύμφωνα με την CIA ο πατέρα του Αλί Χαμενεΐ τον θεωρούσε όχι πολύ έξυπνο και ακατάλληλο για ηγέτη και για αυτό δεν επιθυμούσε να τον διαδεχθεί.

Τώρα, ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έμεινε έκπληκτος την περασμένη εβδομάδα, όταν πληροφορήθηκε ότι από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι πιθανότατα ομοφυλόφιλος – και ότι ο πατέρας του Αλί Χαμενεΐ το γνώριζε και ανησυχούσε για την καταλληλότητά του να κυβερνήσει την Ισλαμική Δημοκρατία γι’ αυτόν τον λόγο, αποκαλύπτει η New York Post.

Σύμφωνα μάλιστα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, ο Τραμπ ξέσπασε σε γέλια όταν ενημερώθηκε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι γκέι.

Άλλοι παρόντες βρήκαν την αποκάλυψη «απλά ξεκαρδιστική», ενώ ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος πληροφοριών «δεν έχει σταματήσει να γελάει για μέρες», δήλωσε άτομο που γνώριζε την ενημέρωση.

New York Post report claims US intelligence believes Iran’s new Supreme Leader Mojtaba Khamenei may be gay, a claim that reportedly surprised Donald Trump, who “laughed aloud” during the briefing.



Sources say Trump “couldn’t contain his surprise and laughed aloud.”



Η σοκαριστική καταγγελία περιγράφηκε στην The Post από δύο αξιωματούχους και ένα τρίτο άτομο κοντά στον Λευκό Οίκο.

Δύο από τις πηγές υπαινίχθησαν πως ο Μοτζτάμπα – που απέκτησε το παρατσούκλι «η δύναμη πίσω από τα ράσα» ενώ υπηρετούσε ως προσωπικός φρουρός του ηλικιωμένου πατέρα του – είχε μακροχρόνια σεξουαλική σχέση με τον παιδικό του δάσκαλο. Η τρίτη πηγή ανέφερε ότι η σχέση φέρεται να ήταν με άτομο που είχε προηγουμένως εργαστεί για την οικογένεια Χαμενεΐ.

Ο Μοτζτάμπα, που φέρεται να τραυματίστηκε στη ίδια αεροπορική επιδρομή στις 28 Φεβρουαρίου 2026 που σκότωσε τον πατέρα του και άλλα μέλη της οικογένειάς του, φέρεται να έκανε «επιθετικές» σεξουαλικές προτάσεις σε άνδρες που τον φρόντιζαν, πιθανώς υπό την επήρεια ισχυρών φαρμάκων, σύμφωνα με πηγή της The Post.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δεν διαθέτουν φωτογραφικά στοιχεία, αλλά οι πηγές επιμένουν ότι η πληροφορία είναι αξιόπιστη, με μία να δηλώνει ότι προέρχεται «από μία από τις πιο προστατευμένες πηγές που διαθέτει η κυβέρνηση».

Οι θεωρίες για την σεξουαλική ταυτότητα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διαχέονται στο Ιράν ήδη από το αεροπορικό δυστύχημα του Μαΐου 2024 που σκότωσε τον τότε πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί, τον οποίο ο Αλί Χαμενεΐ προόριζε για διάδοχο. Στις ΗΠΑ, η πληροφορία θεωρείται «πολύ καλά φυλαγμένη», σύμφωνα με έναν από τους εμπλεκόμενους.

Ο Τραμπ είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ «ανεπαρκή» και «ακατάλληλη επιλογή» για την ηγεσία του Ιράν.

Η στυτική δυσλειτουργία και η νοσηλεία στο Λονδίνο

Στοιχεία από το παρελθόν φαίνεται να δίνουν κάποια βάση στην καταγγελία. Ένα απόρρητο διπλωματικό έγγραφο των ΗΠΑ του 2008, που δημοσίευσε το WikiLeaks, ανέφερε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε υποβληθεί σε θεραπεία στο Ηνωμένο Βασίλειο για στυτική δυσλειτουργία, χωρίς όμως να διευκρινίζεται η αιτία. Το έγγραφο αναφέρει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παντρεύτηκε σχετικά αργά, περίπου στα 30, πιθανώς λόγω προβλημάτων στυτικής δυσλειτουργίας, τα οποία αντιμετωπίστηκαν και επιλύθηκαν μετά από τρεις εκτεταμένες επισκέψεις στο Λονδίνο.

Η σύζυγος του, Zahra, και ο έφηβος γιος του, Mohammad Bagher, φέρεται να σκοτώθηκαν στην αεροπορική επιδρομή που σκότωσε τον πατέρα του. Ο νέος ανώτατος ηγέτης έχει ακόμη έναν γιο και μια κόρη.

Τα σενάρια περί ομοφυλοφιλίας είχαν κυκλοφορήσει σε ένα ρεπορτάζ του CBS News, που ανέφερε ότι ο Αλί Χαμενεΐ, που κυβέρνησε το Ιράν από το 1989, προτιμούσε διαφορετικό διάδοχο εν μέρει λόγω «προσωπικών ζητημάτων» του Μοτζτάμπα. «Ο πατέρας του και άλλοι υπέθεταν ότι ήταν ομοφυλόφιλος και ότι αυτό διαδίδονταν για να σταματήσει η άνοδός του», εξήγησε μια από τις πηγές της The Post.

Η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη στο Ιράν, αν και η κυβέρνηση επιτρέπει χειρουργικές αλλαγές φύλου, τις οποίες κάποιοι ομοφυλόφιλοι υποχρεώνονται να κάνουν για να αποφύγουν ποινικές διώξεις.

«Στο Ιράν δεν έχουμε ομοφυλόφιλους», είχε ισχυριστεί το 2007 ο πρώην πρόεδρος Μαχμούτ Αχμεντινετζάντ.