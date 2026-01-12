Κόσμος

Ο «μουστάκιας» Τραμπ πρωταγωνιστεί σε καμπάνια του Αμερικανικού υπουργείου Γεωργίας: Να πίνετε πλήρες γάλα

Οι ειδικοί προτείνουν στους πολίτες των ΗΠΑ να αποφεύγουν τα υπερβολικά επεξεργασμένα τρόφιμα για την επίτευξη καλύτερης υγείας
Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ με «μουστάκια» από γάλα / X

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι πρωταγωνιστής με «μουστάκια από γάλα» σε ανάρτηση του υπουργείου Γεωργίας, πλαίσιο των νέων διατροφικών συστάσεων.

Το υπουργείο Γεωργίας, σε πνεύμα μιας θρυλικής καμπάνιας για την κατανάλωση γαλακτοκομικών, παρουσίασε τον Ντόναλντ Τραμπ με «μουστάκια» από γάλα και το μήνυμα: «Τα “μουστάκια από γάλα” επιστρέφουν, να πίνετε πλήρες γάλα».

Η εικόνα φαίνεται πως είναι προϊόν φωτομοντάζ, αν και με τον Ντόναλντ Τραμπ ποτέ δεν μπορεί να είναι κανένας σίγουρος.

Την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε νέες διατροφικές οδηγίες, οι οποίες ενθαρρύνουν τους πολίτες των ΗΠΑ να καταναλώνουν περισσότερη πρωτεΐνη και πλήρη σε λιπαρά γαλακτοκομικά προϊόντα και λιγότερη ζάχαρη.

Ακόμα οι ειδικοί προτείνουν στους πολίτες να αποφεύγουν τα υπερβολικά επεξεργασμένα τρόφιμα για την επίτευξη καλύτερης υγείας.

Οι οδηγίες αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο της καμπάνιας Make America Healthy Again (MAHA), η οποία υποστηρίζεται από τον υπουργό Υγείας, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Η καμπάνια «Got Milk?» έχει τις ρίζες της από την δεκαετία του 90 και προτρέπει τους Αμερικανούς να πίνουν γάλα και να καταναλώνουν γαλακτοκομικά προϊόντα.

Πολλές διασημότητες κατά το παρελθόν έχουν φωτογραφηθεί με «μουστάκια» από γάλα στις ΗΠΑ.

