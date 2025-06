Ο «μπαμπάκας» Τραμπ επέστρεψε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ λέει ο Λευκός Οίκος με viral βίντεο στα social media

Το αμήχανο αστείο που έκανε χθες (25.06.2025) ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε για τον Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντας τον «μπαμπάκα που πρέπει μερικές φορές να χρησιμοποιεί σκληρή γλώσσα» έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις κι έγινε viral στα social media.

Μάλιστα, το απίστευτο σχόλιο του Μαρκ Ρούτε για τον Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται ότι άρεσε στην Ουάσινγκτον, αφού ο Λευκός Οίκος υιοθέτησε τον χαρακτηρισμό «μπαμπάκας» (daddy) σε βίντεο που ανέβασε στο «Χ».

«Ο μπαμπάκας επέστρεψε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Λευκός Οίκος στην ανάρτηση, συνοδεύοντας την με ένα βίντεο στο οποίο ακούγεται το τραγούδι «Hey Daddy (Daddy’s home)» του Usher μαζί με εικόνες από τη συμμετοχή του Τραμπ στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

Ο Ρούτε χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «μπαμπάκας» στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον Τραμπ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος μάλωσε το Ισραήλ και το Ιράν για τις παραβιάσεις της μεταξύ τους εκεχειρίας.

Ο Τραμπ συνέκρινε τις εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και Ισραήλ με δύο παιδιά που μαλώνουν και απαντώντας ο Ρούτε γέλασε και σχολίασε : «Και μετά ο μπαμπάκας πρέπει να χρησιμοποιήσει μερικές φορές σκληρή γλώσσα για να τα πείσει να σταματήσουν».

WATCH: ‘Daddy’ Trump sorted out Middle East, says Nato chief



Mark Rutte referred to the US president’s expletive-laden outburst over the ceasefire as Trump compared Iran and Israel to ‘two kids in a school yard’



https://t.co/EBE9OCIOlR pic.twitter.com/gmwrOfiWC7