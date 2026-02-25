Ο Μπάρον Τραμπ είναι φτυστός ο πατέρας του: Μιλάει και στέκεται σαν τον Ντόναλντ Τραμπ

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας ρεκόρ – διάρκειας 108 λεπτών – για την Κατάσταση του Έθνους στη δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ (24/02/2026), μια τρυφερή στιγμή ανάμεσα στη Μελάνια Τραμπ και τον 19χρονο γιο τους, Μπάρον Τραμπ, έγινε viral στα social media, με χρήστες να σχολιάζουν την εντυπωσιακή ομοιότητά του με τον πατέρα του.

Το βίντεο που δείχνει τον Μπάρον Τραμπ να χαιρετά και να φιλάει τη Μελάνια μονοπώλησε το ενδιαφέρον των χρηστών από την μαραθώνια ομιλία Τραμπ στο Κογκρέσο, με πολλούς να σχολιάζουν ότι ο νεαρός Τραμπ είναι φτυστός ο πατέρας του Ντόναλντ Τραμπ – τόσο στα χαρακτηριστικά όσο και στη στάση του.

Watch his mannerisms. Barron Trump is literally a younger version of Donald! pic.twitter.com/jhenxdG2r0 — Matt Wallace (@MattWallace888) February 25, 2026

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως, ο Μπάρον σοβαρός και σίγουρος για τον εαυτό του συνομιλεί με την Ιβάνα Τραμπ, ενώ φαίνεται να περιμένει με υπομονή την άφιξη της μητέρας του στο Κογκρέσο.

BREAKING: The Trump family is in attendance. Barron and Melania drew loud cheers when they were spotted.



A significant night at the Capitol. pic.twitter.com/pTxmtOhN6S — Brandon Straka #WalkAway (@BrandonStraka) February 25, 2026

Μόλις η Μελάνια κάθισε δίπλα του, οι δυο τους αντάλλαξαν μια ζεστή αγκαλιά και φιλί – μια σπάνια δημόσια και εγκάρδια κίνηση για τον σχετικά χαμηλών τόνων γιο του προέδρου, ο οποίος γενικά αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας.

Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, με χρήστες στα social media να σχολιάζουν την εντυπωσιακή ομοιότητα του Μπάρον – που σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και με ύψος που ξεπερνά τα περισσότερα μέλη της οικογένειας – με τον πατέρα του.

First Lady Melania Trump receives a standing ovation upon arriving at the State of the Union.



Barron Trump greets her with a hug as she enters. pic.twitter.com/NYtTaNVkyK — Brandon Straka #WalkAway (@BrandonStraka) February 25, 2026

Πολλοί αναφέρθηκαν τόσο στην εμφάνιση όσο και στις κινήσεις του, τονίζοντας ότι θυμίζουν τον ίδιο τον πρόεδρο.

Κάποιος χρήστης στο X έγραψε: «Ένας νέος άνδρας με καλούς τρόπους και σεβασμό προς τη μητέρα του. Μια μέρα θα είναι πρόεδρος», ενώ άλλος σχολίασε: «Ο Μπάρον ωριμάζει και είναι όμορφος».