Τα 108 λεπτά Τραμπ στο Κογκρέσο: Το Ιράν, οι «τρελοί» Δημοκρατικοί, ο αποσβολωμένος Ρούμπιο, η γραβάτα του Μπάρον και η Μελάνια

Ομιλία Τραμπ στο Κογκρέσο για την Κατάσταση του Έθνους
Μαργαρίτα Τζαγκαράκη

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους δεν ήταν απλώς μια ακόμη θεσμική στιγμή στο Καπιτώλιο. Ήταν μια πολιτική παράσταση με έντονη σκηνοθεσία, αυστηρό έλεγχο μηνυμάτων και συμβολισμούς μελετημένους μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες και πολλά παραλειπόμενα. 

Μαραθώνια σε διάρκεια, η ομιλία του Τραμπ έφτασε τα 108 λεπτά, καταγράφοντας ρεκόρ ως η μεγαλύτερη ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης στην αμερικανική ιστορία. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του Μπιλ Κλίντον από το 2000, αλλά και το δικό του περσινό ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή εμφάνιση δεν θα περνούσε απαρατήρητη.

Από την πρώτη στιγμή, το σκηνικό ήταν στημένο για τηλεοπτικό υπερθέαμα. Οι Ολυμπιονίκες της εθνικής ομάδας χόκεϊ στα θεωρεία, οι διαδοχικές τιμητικές αναφορές σε «αμερικανούς ήρωες», οι συγκινητικές επανενώσεις και τα παρατεταμένα χειροκροτήματα συνέθεταν την εικόνα μιας «Αμερικής που κερδίζει ξανά» – την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη δημοτικότητα του προέδρου σε χαμηλά επίπεδα και οι ενδιαμέσες εκλογές του Νοεμβρίου πλησιάζουν. Ο Τραμπ έπρεπε να βάλει τα δυνατά του. 

Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα, ο γνώριμος Τραμπ επανεμφανίστηκε. Η ρητορική οξύνθηκε, οι επιθέσεις προς τους Δημοκρατικούς εντάθηκαν και οι τόνοι ανέβηκαν.

«Θα έπρεπε να ντρέπεστε», τους είπε όταν δεν σηκώθηκαν να χειροκροτήσουν, ενώ σε άλλη στιγμή τούς χαρακτήρισε «άρρωστους».

Από τα έδρανα, η Δημοκρατική βουλευτής Ιλχάν Ομάρ φώναξε «σκοτώνετε Αμερικανούς», διακόπτοντας την ομιλία, ενώ ο Αλ Γκριν απομακρύνθηκε από την αίθουσα ύστερα από διαμαρτυρία με πλακάτ όπου έγραφε ότι «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» και αποβλήθηκε από την αίθουσα.

Το μήνυμα στο πλακάτ συνδεόταν με βίντεο ρατσιστικού περιεχομένου που είχε αναρτήσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ο Τραμπ στο Truth Social και το οποίο απέσυρε μετά τις έντονες αντιδράσεις.

Στο βίντεο απεικονίζονταν ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα με σώματα πιθήκων.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής σηκώνει πλακάτ την ώρα της ομιλίας Τραμπ / Reuters

Στο παρασκήνιο, ο πραγματικός στόχος ήταν σαφής: η ανάκτηση πολιτικού εδάφους σε δύο πεδία που άλλοτε αποτελούσαν τα ισχυρά του χαρτιά, όπως η οικονομία και το μεταναστευτικό -  ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών.

Με αναφορές στη μείωση του πληθωρισμού και στην πτώση τιμών βασικών αγαθών, όπως τα αυγά, ο Τραμπ επιχείρησε να πείσει ότι έχει βάλει τη χώρα σε τροχιά μιας νέας «χρυσής εποχής».

Την ίδια ώρα, υποσχέθηκε σκληρή γραμμή κατά της «παράνομης μετανάστευσης», επαναλαμβάνοντας ότι «πρώτο καθήκον της κυβέρνησης είναι να προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες».

Η ομιλία πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς έντασης. Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έστειλε σαφές μήνυμα προς το Ιράν ότι δεν θα επιτρέψει την απόκτηση πυρηνικού όπλου, ενώ υπερασπίστηκε την πολιτική του στους δασμούς, παρά το πρόσφατο πλήγμα από το Ανώτατο Δικαστήριο που τους ακύρωσε. 


Υπενθύμισε επίσης τα αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα του περασμένου καλοκαιριού που έπληξαν τις πυρηνικές δυνατότητες της Τεχεράνης, εξήρε την επιχείρηση που οδήγησε στην απομάκρυνση του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, καθώς και τη διαμεσολάβηση της κυβέρνησής του για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς στη Γάζα.

Μάλιστα, ο Τραμπ απένειμε το Μετάλλιο Τιμής στον πιλότο που τραυματίστηκε κατά την επιχείρηση Μαδούρο: «Δέχτηκε 4 πυροβολισμούς που διέλυσαν το πόδι του» είπε. 

«Ως πρόεδρος, θα φέρω την ειρήνη όπου μπορώ. Αλλά δεν θα διστάσω ποτέ να αντιμετωπίσω απειλές κατά της Αμερικής, όπου πρέπει», κατέληξε.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα ηγηθεί ενός «πολέμου κατά της απάτης», ισχυριζόμενος ότι η εξάλειψή της θα μπορούσε να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του στο Καπιτώλιο
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του στο Καπιτώλιο / REUTERS / NATHAN HOWARD

Το κλίμα στο Καπιτώλιο ήταν εμφανώς τεταμένο. Δεκάδες Δημοκρατικοί απουσίασαν, άλλοι αποχώρησαν, ενώ σε ορισμένες στιγμές ακούστηκαν γέλια από την αντιπολίτευση, με τον πρόεδρο να αντιδρά οργισμένα και γυρίζοντας προς το μέρος τους, να λέει: «Άρρωστοι άνθρωποι».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κοίταζε αποσβολωμένος καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ότι είχε τερματίσει οκτώ πολέμους και «έσωσε 35 εκατομμύρια ανθρώπους».

Παρά τις αιχμηρές παρεκκλίσεις από το κείμενο, η συνολική του εικόνα ήταν πιο ελεγχόμενη σε σχέση με άλλες φορές - στοιχείο κρίσιμο για έναν 79χρονο πρόεδρο που δέχεται κριτική για την ηλικία του και βλέπει τις δημοσκοπήσεις να πιέζουν.

Έξι στους 10 Αμερικανούς (61%), ανάμεσά τους και σημαντικό μέρος των Ρεπουμπλικανών, θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει γίνει αλλοπρόσαλλος με την ηλικία, σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση Reuters/Ipsos. Οι περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν ότι η πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ είναι πολύ γερασμένη.

Όπως και στην πρώτη του θητεία, ο Τραμπ χρησιμοποίησε καλεσμένους για να ενισχύσει δραματικά το μήνυμά του, μεταξύ των οποίων η Έρικα Κερκ, χήρα του Τσάρλι Κερκ, ήρωες του αμερικανικού στρατού και ένας πρώην πολιτικός κρατούμενος που απελευθερώθηκε μετά την ανατροπή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί προσκάλεσαν θύματα του Τζέφρι Επστάιν και τουλάχιστον δώδεκα άτομα που επηρεάστηκαν από την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής.

Ιβάνκα Τραμπ, Μπάρον Τραμπ, Μελάνια Τραμπ
Ιβάνκα Τραμπ, Μπάρον Τραμπ, Μελάνια Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν και οι συμβολισμοί εκτός πολιτικής.

Ο 19χρονος γιος του Τραμπ, Μπάρον, εμφανίστηκε στο θεωρείο με μπλε γραβάτα - επιλογή που σχολιάστηκε, καθώς το μπλε συνδέεται παραδοσιακά με τους Δημοκρατικούς, σε αντίθεση με το κόκκινο που επέλεξαν ο ίδιος ο Τραμπ και οι στενοί συνεργάτες του.

Δίπλα του, η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ υιοθέτησε αυστηρό, επαγγελματικό ύφος, με ανθρακί κοστούμι του οίκου Dolce & Gabbana και γόβες Manolo Blahnik, ενισχύοντας την εικόνα πειθαρχίας και ελέγχου.

Το βράδυ στο Καπιτώλιο ο Τραμπ έδειξε ότι παραμένει κυρίαρχη πολιτική φιγούρα και δεινός σκηνοθέτης της εικόνας του. Όμως πίσω από το σκηνοθετημένο υπερθέαμα, η πολιτική πραγματικότητα παραμένει απαιτητική.

Αρκεί το θέαμα για να αλλάξει την πολιτική τροχιά ενόψει Νοεμβρίου;

