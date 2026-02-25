Τα 108 λεπτά Τραμπ στο Κογκρέσο: Το Ιράν, οι «τρελοί» Δημοκρατικοί, ο αποσβολωμένος Ρούμπιο, η γραβάτα του Μπάρον και η Μελάνια

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ για την Κατάσταση του Έθνους δεν ήταν απλώς μια ακόμη θεσμική στιγμή στο Καπιτώλιο. Ήταν μια πολιτική παράσταση με έντονη σκηνοθεσία, αυστηρό έλεγχο μηνυμάτων και συμβολισμούς μελετημένους μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες και πολλά παραλειπόμενα.

Μαραθώνια σε διάρκεια, η ομιλία του Τραμπ έφτασε τα 108 λεπτά, καταγράφοντας ρεκόρ ως η μεγαλύτερη ομιλία για την Κατάσταση της Ένωσης στην αμερικανική ιστορία. Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ του Μπιλ Κλίντον από το 2000, αλλά και το δικό του περσινό ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι η φετινή εμφάνιση δεν θα περνούσε απαρατήρητη.

Από την πρώτη στιγμή, το σκηνικό ήταν στημένο για τηλεοπτικό υπερθέαμα. Οι Ολυμπιονίκες της εθνικής ομάδας χόκεϊ στα θεωρεία, οι διαδοχικές τιμητικές αναφορές σε «αμερικανούς ήρωες», οι συγκινητικές επανενώσεις και τα παρατεταμένα χειροκροτήματα συνέθεταν την εικόνα μιας «Αμερικής που κερδίζει ξανά» – την ώρα που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τη δημοτικότητα του προέδρου σε χαμηλά επίπεδα και οι ενδιαμέσες εκλογές του Νοεμβρίου πλησιάζουν. Ο Τραμπ έπρεπε να βάλει τα δυνατά του.

Members of the U.S. Men’s Olympic Hockey team received a standing ovation as they entered the House chamber after a shoutout from President Trump during his State of the Union address. https://t.co/NOohQfc7x5 pic.twitter.com/qaqbHC0uWC — The Associated Press (@AP) February 25, 2026

President Trump just honored a 99 year old veteran at the State of the Union Address.



Patriotism > Wokeism pic.twitter.com/aINPK3LaAO — Turning Point Action (@TPAction) February 25, 2026

PRESIDENT TRUMP presents Andrew Wolfe, the National Guardsman who was shot in Washington, D.C. by an illegal alien, with the Purple Heart during his State of the Union address. pic.twitter.com/WA56lL8CXt — Fox News (@FoxNews) February 25, 2026

Ωστόσο, όσο περνούσε η ώρα, ο γνώριμος Τραμπ επανεμφανίστηκε. Η ρητορική οξύνθηκε, οι επιθέσεις προς τους Δημοκρατικούς εντάθηκαν και οι τόνοι ανέβηκαν.

«Θα έπρεπε να ντρέπεστε», τους είπε όταν δεν σηκώθηκαν να χειροκροτήσουν, ενώ σε άλλη στιγμή τούς χαρακτήρισε «άρρωστους».

Από τα έδρανα, η Δημοκρατική βουλευτής Ιλχάν Ομάρ φώναξε «σκοτώνετε Αμερικανούς», διακόπτοντας την ομιλία, ενώ ο Αλ Γκριν απομακρύνθηκε από την αίθουσα ύστερα από διαμαρτυρία με πλακάτ όπου έγραφε ότι «οι μαύροι δεν είναι πίθηκοι» και αποβλήθηκε από την αίθουσα.

A shouting match of sorts has taken place between Democrat Congresswoman Ilhan Omar, of Minnesota, and the president during his State of the Union address.



Latest: https://t.co/OCKnCpMmuR pic.twitter.com/M22v2HHgik — Sky News (@SkyNews) February 25, 2026

Το μήνυμα στο πλακάτ συνδεόταν με βίντεο ρατσιστικού περιεχομένου που είχε αναρτήσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ο Τραμπ στο Truth Social και το οποίο απέσυρε μετά τις έντονες αντιδράσεις.

Στο βίντεο απεικονίζονταν ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα και η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα με σώματα πιθήκων.