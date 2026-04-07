Κόσμος

Ο Μπιλ Γκέιτς κλήθηκε να καταθέσει στο Κογκρέσο για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν – «Δεν έκανα τίποτα παράνομο»

Η σχέση του με τον Επστάιν ξεκίνησε το 2011, δηλαδή τρία χρόνια αφού ο επιχειρηματίας δήλωσε ένοχος για υποκίνηση ανήλικης σε πορνεία
Μπιλ Γκέιτς
Πηγή φωτογραφίας: ΑΠΕ -ΜΠΕ

Κατάθεση σε Επιτροπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ, η οποία ερευνά το σκάνδαλο για την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν, θα κάνει ο Μπιλ Γκέιτς, όπως έγινε γνωστό σήμερα (07.04.2026) από πηγή που μίλησε στο Politico.

Ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft και άλλοτε πλουσιότερος άνδρας του πλανήτη, Μπιλ Γκέιτς, θα καταθέσει κεκλεισμένων των θυρών σε αυτήν την Επιτροπή η οποία σκοπεύει να του θέσει ερωτήσεις για τις σχέσεις που διατηρούσε με τον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος κατηγορήθηκε για σεξουαλικά εγκλήματα σε βάρος ανηλίκων και πέθανε στη φυλακή πριν από τη δίκη του.

Το Ίδρυμα Γκέιτς δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο προς το παρόν. Σύμφωνα ωστόσο με έναν εκπρόσωπο του Γκέιτς, «χαίρεται» με την ευκαιρία που θα του δοθεί να καταθέσει. «Αν και ποτέ δεν συμμετείχε σε οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια του Επστάιν, ανυπομονεί να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής, για να στηρίξει το σημαντικό έργο της», είπε αυτός ο εκπρόσωπος.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε ότι οι σχέσεις του με τον Επστάιν ήταν «ένα τεράστιο λάθος», και παραδέχτηκε ενώπιον μελών του ιδρύματός του, ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο Ρωσίδες, αν και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή με τα εγκλήματα του επιχειρηματία.

«Δεν έκανα τίποτα παράνομο. Δεν είδα τίποτα το παράνομο», φέρεται να είπε επίσης, σύμφωνα με την εφημερίδα Wall Street Journal.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η σχέση του με τον Επστάιν ξεκίνησε το 2011, δηλαδή τρία χρόνια αφού ο επιχειρηματίας δήλωσε ένοχος για υποκίνηση ανήλικης σε πορνεία. Ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Επστάιν, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αναφέρεται στις εξωσυζυγικές σχέσεις του Μπιλ Γκέιτς.

Στο μήνυμα, που δεν δείχνει να στάλθηκε ποτέ, ο Τζέφρι Επστάιν λέει ότι βοήθησε τον «Μπιλ» να αποκτήσει πρόσβαση σε φάρμακα για να αντιμετωπίσει «τις συνέπειες των σεξουαλικών σχέσεων με κοπέλες από τη Ρωσία».

Η απλή αναφορά ενός ονόματος στους «φακέλους Επστάιν» δεν σημαίνει ότι το πρόσωπο αυτό είναι a priori ένοχο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
297
210
159
152
97
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
29
Newsit logo
Newsit logo