Ο Μπολσονάρο κρίθηκε ένοχος για απόπειρα πραξικοπήματος στη Βραζιλία – Κινδυνεύει με 43 χρόνια φυλακή

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρο, κρίθηκε ένοχος από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας για απόπειρα πραξικοπήματος.

Όπως αναφέρει ο Guardian, η δικαστής Κάρμεν Λουσία Αντούνες Ρότσα ανακοίνωσε την Πέμπτη πως ο Ζαϊρ Μπολσονάρο, που ανέλαβε την προεδρία το 2018, κατηγορείται για προσπάθεια να παραμείνει βίαια στην εξουσία μετά την ήττα το 2022 στις εκλογές στη Βραζιλία.

Η δικαστής τόνισε ότι ο πρώην πρόεδρος επιχείρησε να διασπείρει την αντιδημοκρατική ατζέντα στη Βραζιλία, αλλά παράλληλα επαίνεσε τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας, οι οποίοι άντεξαν και αντέδρασαν με αποφασιστικότητα.

«Η δημοκρατία στη Βραζιλία δεν κλονίστηκε», δήλωσε η δικαστής στην πρωτεύουσα Μπραζίλια, επισημαίνοντας τον κίνδυνο της εξάπλωσης του «ιού του αυταρχισμού».

Ο γενικός εισαγγελέας της Βραζιλίας, Πάολο Γκονέτ Μπάνκο, είχε αναφέρει ότι ο Μπολσονάρο μαζί με άλλους 33 εμπλεκόμενους διέπραξαν σειρά εγκλημάτων κατά της δημοκρατίας και επιχείρησαν πραξικόπημα προκειμένου να παραμείνουν στην εξουσία, παρά την ήττα από τον νυν πρόεδρο Λούλα ντα Σίλβα.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και στις ΗΠΑ ενώ στα τέλη Αυγούστου, ανακλήθηκε η αμερικανική βίζα του βραζιλιάνου υπουργού Δικαιοσύνης Ρικάρντο Λεβαντόφσκι.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ, ως αντίποινα για τη δίκη, επέβαλε δασμολογικό μέτρο 50% σε συγκεκριμένες βραζιλιάνικες εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του ακροδεξιού πρώην προέδρου.

Επιπλέον, η κυβέρνηση Τραμπ είχε επιβάλει κυρώσεις στον δικαστή Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος προεδρεύει στην υπόθεση Μπολσονάρο, ανακαλώντας τη βίζα του, επικαλούμενη την προσπάθεια πραξικοπήματος.

Η ποινή του Μπολσονάρου αναμένεται να οριστεί την Παρασκευή και εκτιμάται ότι η ποινή για εγκλήματα όπως η οργάνωση πραξικοπήματος και η βίαιη απόπειρα κατάργησης της δημοκρατίας στη Βραζιλία μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 43 χρόνια.

Ο πρώην πρόεδρος δεν παραβρέθηκε στο δικαστήριο αυτή την εβδομάδα, παραμένοντας στην έπαυλή του, όπου βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό και όπου αστυνομικοί έχουν τοποθετηθεί για να αποτρέψουν ενδεχόμενη απόδρασή του σε κάποια ξένη πρεσβεία της Μπραζίλια.