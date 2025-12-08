Ο «νέος Μπιν Λάντεν» του ISIS: Ο Αμπντούλ Καντίρ Μουμίν εγκατέλειψε γυναίκα και τρία παιδιά στη Βρετανία και κρύβεται στα βουνά της Σομαλίας

Ο Αμπντούλ Καντίρ Μουμίν θεωρείται ο νέος ηγέτης του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) και διοικεί ένα παγκόσμιο δίκτυο τζιχαντιστών από μία απομακρυσμένη ορεινή περιοχή της Σομαλίας.

Ο νέος ηγέτης του ISIS έχει βρετανίδα σύζυγο και τρία παιδιά που ζουν στο Σλάου, πόλη στο Μπέρκσαϊρ της Αγγλίας, τους οποίους εγκατέλειψε για να αφιερωθεί στο Ισλαμικό Κράτος αποκαλύπτει η Daily Mail. Η ιστορία της οικογένειας του αποκαλύπτει δύο εντελώς διαφορετικούς κόσμους. Εκείνος κρυμμένος στα βουνά της Σομαλίας κι εκείνη να παλεύει να φροντίσει την οικογένειά της αφού τους εγκατέλειψε.

Ο Αμπντούλ Καντίρ Μούμιν, ο νέος «ανώτατος διοικητής» του Ισλαμικού Κράτους, έχει πλέον βάση του μια απομονωμένη, ορεινή περιοχή της βόρειας Σομαλίας. Από εκεί ηγείται της παγκόσμιας τρομοκρατικής εκστρατείας της οργάνωσης, έχοντας υπό τις διαταγές του περίπου 1.200 σκληροπυρηνικούς τζιχαντιστές.

Γνωστός για τη βαμμένη πορτοκαλί γενειάδα του και τη φλογερή ρητορική του, ο Μούμιν συγκαταλέγεται στους πιο καταζητούμενους τρομοκράτες παγκοσμίως. Έχει επιβιώσει από επανειλημμένες απόπειρες εξόντωσής του σε επιχειρήσεις αμερικανικών και σομαλικών δυνάμεων. Ωστόσο, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το καταφύγιό του στα βουνά Cal Miskaad του Πούντλαντ – μιας ημιαυτόνομης περιοχής της Σομαλίας –, ο Μούμιν διατηρεί έναν απρόσμενο δεσμό με τη Βρετανία.

Ο γάμος στο Λέστερ και η ζωή στο Γκρίνουιτς

Κατά την παραμονή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, από το 2003 έως το 2010, παντρεύτηκε τη Βρετανίδα Σομαλή Μούνα Αμπντούλε και απέκτησαν τρία παιδιά: έναν γιο και δύο κόρες. Αρχικά έζησαν σε διαμέρισμα στο Γκρίνουιτς, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο. Ο ίδιος, όμως, σπάνια βρισκόταν στο σπίτι, προτιμώντας να περνά τον χρόνο του σε καφέ όπου σύχναζαν νεαροί Σομαλοί, τους οποίους προσπαθούσε να στρατολογήσει για την αλ-Σαμπάμπ, οργάνωση προσκείμενη στην αλ-Κάιντα.

Όταν δεν στρατολογούσε, κήρυττε τη ριζοσπαστική εκδοχή του Ισλάμ στο τέμενος του Γκρίνουιτς, όπου ήρθε σε επαφή με δύο από τους διαβόητους τρομοκράτες της Βρετανίας: τον Μοχάμεντ Εμγουάζι, γνωστό ως «Τζιχάντι Τζον», και τον Μάικλ Αντεμπολάτζο, δολοφόνο του στρατιώτη Λι Ρίγκμπι το 2013.

Η οικογένειά του συνεχίζει να ζει στη Βρετανία, σε πλήρη αντίθεση με τη δική του ζωή. Η Μούνα Αμπντούλε ζει σήμερα σε ένα δημοτικό διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στο Σλάου με τον 20χρονο πλέον γιο τους και τις δύο κόρες τους, 18 και 17 ετών αντίστοιχα.

Κάθε πρωί πηγαίνει στη δουλειά της και το βράδυ επιστρέφει στο σπίτι για να φρονρίσει την οικογένειά της, ενώ ο σύζυγός της σχεδιάζει την «αναβίωση» του χαλιφάτου με τη στήριξη μαχητών από περισσότερες από 30 χώρες.

«Μας εγκατέλειψε»

Η ίδια αποκάλυψε στη Daily Mail τις δραματικές συνθήκες υπό τις οποίες ο Μούμιν την εγκατέλειψε το 2010, αφήνοντάς την μόνη με τρία παιδιά κάτω των πέντε ετών.

«Έφυγε και με άφησε με τρία παιδιά. Δεν μου είπε καν πού πήγαινε. Μια μέρα απλώς ήρθε σπίτι και ανακοίνωσε ότι φεύγει», λέει. «Μας εγκατέλειψε. Δεν έχουμε δει ή ακούσει νέα του εδώ και πάνω από δέκα χρόνια. Τα παιδιά ξέρουν ποιος είναι, αλλά δεν έχουν καμία επαφή μαζί του».

Η 43χρονη παραδέχεται ότι ταξίδεψε μία φορά στη Σομαλία, όταν εκείνος της είπε ότι είχε αλλάξει. «Δεν ήταν αλήθεια. Αυτό έγινε πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια και από τότε δεν υπάρχει καμία επαφή».

«Η τζιχάντ πάνω από την οικογένεια»

Φίλοι της οικογένειας περιγράφουν έναν αυταρχικό και απόμακρο άνδρα. «Δεν ήταν καλός πατέρας ούτε σύζυγος. Ήταν πάντα στο τζαμί ή έξω προσπαθώντας να στρατολογήσει κόσμο», λέει η φίλη της οικογένειας Ντέκα. «Δεν βοηθούσε στο σπίτι, απαιτούσε το φαγητό του και μια μέρα απλώς εξαφανίστηκε. Έβαλε την τζιχάντ πάνω από την οικογένειά του».

Από τη Σουηδία στον ISIS

Ο Μούμιν γεννήθηκε στο Πούντλαντ και πιστεύεται ότι είναι περίπου 70 ετών. Έφτασε στην Ευρώπη το 1990 ως πρόσφυγας, εγκαταστάθηκε στη Σουηδία και αργότερα μετακόμισε στη Βρετανία, όπου έγινε πολίτης. Μετά τη φυγή του από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2010, έκαψε δημόσια το βρετανικό του διαβατήριο και ορκίστηκε πίστη στην αλ-Σαμπάμπ, πριν αποστατήσει στο ISIS το 2015.



Έκτοτε, η άνοδός του υπήρξε ραγδαία. Ειδικοί ασφαλείας εκτιμούν ότι σήμερα η παγκόσμια βάση του Ισλαμικού Κράτους βρίσκεται στη Σομαλία και ότι υπό την ηγεσία του Μούμιν έχουν χρηματοδοτηθεί φονικές επιθέσεις, όπως οι βομβιστικές επιθέσεις στο αεροδρόμιο της Καμπούλ το 2021.

Οι δυνάμεις ασφαλείας του Πούντλαντ, με τη στήριξη των ΗΠΑ, συνεχίζουν τις επιχειρήσεις για την εξόντωσή του. «Η μέρα που θα σκοτώσουμε τον Μούμιν θα είναι η πιο ευτυχισμένη της ζωής μου», δήλωσε αξιωματικός της τοπικής αστυνομίας. Εν τω μεταξύ, στο Σλάου, η οικογένεια που άφησε πίσω του προσπαθεί απλώς να ζήσει μια φυσιολογική ζωή, μακριά από τη σκιά του παγκόσμιου τρόμου.