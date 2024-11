Ο Νετανιάχου έδωσε την εντολή για την επίθεση με τους βομβητές της Χεζμπολάχ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε για πρώτη φορά πως έδωσε το πράσινο φως για την επίθεση με τους βομβητές εναντίον της Χεζμπολάχ τον περασμένο Σεπτέμβριο. Από τις εκρήξεις που ακολούθησαν σκοτώθηκαν 39 άνθρωποι και τραυματίστηκαν σχεδόν 3.000.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου παραδέχθηκε την Κυριακή (10.11.2024) για πρώτη φορά ότι έδωσε το πράσινο φως για την επίθεση με τους βομβητές που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο εναντίον της λιβανέζικης Χεζμπολάχ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπός του Ομέρ Ντόστρι.

Μιλώντας στο εβδομαδιαίο υπουργικό συμβούλιο, ο Νετανιάχου δήλωσε πως έδωσε την άδεια γι’ αυτή την επιχείρηση, για την οποία δεν είχε αναληφθεί μέχρι τώρα η ευθύνη, ανέφερε ο Ντόστρι, επιβεβαιώνοντας πληροφορία που είχε μεταδοθεί από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Παγιδευμένες συσκευές, βομβητές και ασύρματοι πομποδέκτες, που χρησιμοποιούνταν από μέλη της Χεζμπολάχ, εξερράγησαν στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς και στο νότιο και τον ανατολικό Λίβανο, προπύργια της ισλαμιστικής οργάνωσης.

Οι εκρήξεις αυτές στοίχισαν τη ζωή σε 39 ανθρώπους, ενώ σχεδόν 3.000 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές.

