O Νετανιάχου «επιτέθηκε» στην Ισπανία και απειλεί τις χώρες που κάνουν διπλωματικό πόλεμο στο Ισραήλ: «Θα πληρώσουν βαρύ τίμημα»

Αφού απέκλεισε την Ισπανία από το κέντρο συντονισμού για την εκεχειρία στη Γάζα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε πως οι χώρες που τάσσονται απέναντι στο Ισραήλ θα πληρώσουν «άμεσο τίμημα».

Οι χώρες που «διεξάγουν διπλωματικό πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ θα πληρώσουν «βαρύ τίμημα», είπε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου λίγες ώρες αφού το Ισραήλ έδιωξε την Ισπανία από το Κέντρο Πολιτικο-Στρατιωτικού Συντονισμού για την Λωρίδα της Γάζας (CMCC).

Πρόκειται για το όργανο που επιβλέπει την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας. Η Ισπανία είχε μόνιμη παρουσία στα κεντρικά γραφεία του Κέντρου, όμως η στάση της Μαδρίτης και του Πέδρο Σάντσεθ για το Μεσανατολικό προκάλεσε διπλωματική ρήξη στις σχέσεις των δύο χωρών.

Στη συνέχεια πρόσθεσε πως «η Ισπανία έχει συκοφαντήσει τους ήρωές μας, τους στρατιώτες των IDF, τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο».

Η απόφαση αυτή εκτιμάται ότι θα τύχει θετικής υποδοχής στον Λευκό Οίκο, καθώς η Ισπανία είχε πρόσφατα κλείσει τον εναέριο χώρο της για αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν σε επιθέσεις κατά του Ιράν, αφού προηγουμένως είχε αρνηθεί τη χρήση κοινών στρατιωτικών βάσεων.

Οι σχέσεις επιδεινώθηκαν σταθερά τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς η ισπανική κυβέρνηση εξέφραζε ολοένα και μεγαλύτερη οργή και δυσαρέσκεια απέναντι στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα.

Τον περασμένο μήνα, η Ισπανία απέσυρε οριστικά τον πρέσβη της από το Ισραήλ, ενώ αυτή την εβδομάδα επανέφερε τον πρέσβη της στο Ιράν.

«Όσοι επιτίθενται στο Ισραήλ αντί να στοχοποιούν τρομοκρατικά καθεστώτα, όποιοι κι αν είναι, δεν θα είναι εταίροι μας στο μέλλον της περιοχής», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

Κλείνοντας, ανέφερε: «Δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχτώ αυτή την υποκρισία και αυτή την εχθρότητα. Δεν σκοπεύω να επιτρέψω σε καμία χώρα να διεξάγει διπλωματικό πόλεμο εναντίον μας χωρίς να πληρώσει άμεσο τίμημα».