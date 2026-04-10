Ο Νετανιάχου ζήτησε αναβολή της κατάθεσής του στη δίκη για διαφθορά λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Αναβολή της προγραμματισμένης κατάθεσής του στη δίκη για υποθέσεις διαφθοράς ζήτησε σήμερα (10/04/2026) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ειδικότερα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζήτησε την αναβολή επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη κατάσταση ασφαλείας στο Ισραήλ και τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που κατέθεσε ο δικηγόρος του την Παρασκευή (10/04/2026).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η δίκη του Ισραηλινού πρωθυπουργού επρόκειτο να συνεχιστεί την Κυριακή, μετά την προσωρινή διακοπή της λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που είχε επιβληθεί εξαιτίας της στρατιωτικής έντασης με το Ιράν.

Ωστόσο, η υπεράσπιση ζήτησε νέα αναβολή, υποστηρίζοντας ότι ο Νετανιάχου δεν είναι σε θέση να παραστεί λόγω «απόρρητων λόγων ασφαλείας και διπλωματικών εξελίξεων» που σχετίζονται με τα πρόσφατα γεγονότα στην περιοχή.

Στο αίτημα που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Ιερουσαλήμ αναφέρεται ότι οι εξελίξεις είναι «δραματικές» και επηρεάζουν άμεσα τις υποχρεώσεις του πρωθυπουργού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, τονίζεται ότι έχει υποβληθεί στο δικαστήριο σφραγισμένος φάκελος με αναλυτική ενημέρωση για τους λόγους που καθιστούν αναγκαία την αναβολή. Το δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει το αίτημα αφού λάβει και την απάντηση της εισαγγελίας.

Η υπεράσπιση, πάντως, διευκρινίζει ότι είναι έτοιμη να συνεχιστεί η διαδικασία με την κατάθεση μάρτυρα κατηγορίας, αλλά όχι η προσωπική κατάθεση του πρωθυπουργού σε αυτό το στάδιο.

Ο Νετανιάχου είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός στην ιστορία του Ισραήλ που δικάζεται για ποινικά αδικήματα. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης και έχουν απαγγελθεί μετά από πολυετείς έρευνες το 2019.

Η δίκη ξεκίνησε το 2020 και έχει ήδη διακοπεί πολλές φορές, κυρίως λόγω κυβερνητικών υποχρεώσεων, πολιτικών εξελίξεων και της εμπόλεμης κατάστασης στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή της, ενώ η υπόθεση παραμένει πολιτικά και θεσμικά ιδιαίτερα φορτισμένη στο Ισραήλ.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τις πολιτικές και στρατιωτικές εξελίξεις να επηρεάζουν άμεσα το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό του Ισραήλ, αλλά και τις δικαστικές διαδικασίες που αφορούν τον πρωθυπουργό.