Ο Νικολά Σαρκοζί δεν θέλει να φορέσει ηλεκτρονικό βραχιολάκι και προσφεύγει στη Δικαιοσύνη

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης του στο Εφετείο τον Μάρτιο, είναι ο Νικολά Σαρκοζί εξαιτίας της υπόθεσης της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 με χρήματα από την Λιβύη του Μουαμάρ Καντάφι, ωστόσο κινεί διαδικασία για να μην φορέσει ξανά ηλεκτρονικό βραχιολάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Franceinfo, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη προκειμένου να αποφύγει την εκτέλεση της ποινής που του επιβλήθηκε στην υπόθεση που αφορούσε την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του και η οποία, κατά πάσα πιθανότητα, θα εφαρμοζόταν με τη μορφή ηλεκτρονικού βραχιολιού,

Όπως αναφέρεται στο δηομοσίευμα, οι δικηγόροι του Σαρκοζί υπέβαλαν σχετικό αίτημα στις 27 Νοεμβρίου 2025, μία ημέρα μετά την απόφαση του Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με την οποία κατέστη οριστική η καταδίκη του σε ποινή έξι μηνών φυλάκισης με δυνατότητα μετατροπής, στο πλαίσιο της υπόθεσης.

Στο αίτημά τους, οι συνήγοροι του Νικολά Σαρκοζί ζητούν τη συγχώνευση της συγκεκριμένης ποινής με εκείνη που του είχε επιβληθεί στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Στην υπόθεση αυτή, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος είχε καταδικαστεί τελεσίδικα σε έναν χρόνο φυλάκισης και είχε τεθεί υπό ηλεκτρονική επιτήρηση για διάστημα λίγο μεγαλύτερο των τριών μηνών, από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2025, προτού λάβει, λόγω ηλικίας, καθεστώς υφ’ όρον αποφυλάκισης.

Η αίτηση συγχώνευσης ποινών αναμένεται να εξεταστεί σε ακροαματική διαδικασία που έχει οριστεί για τις 23 Φεβρουαρίου στο Πρωτοδικείο του Παρισιού. Εφόσον γίνει δεκτή, θα δώσει τη δυνατότητα στον Νικολά Σαρκοζί να αποφύγει την επιβολή ηλεκτρονικού βραχιολιού για δεύτερη φορά.

Ο Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε για χρηματισμό από τον Μουαμάρ Καντάφι ο οποίος φέρεται να στήριξε προεκλογική εκστρατεία του το 2012. Αφού έμεινε 20 ημέρες στη φυλακή αποφυλακίστηκε και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό. Από ότι φαίνεται αυτός ο περιορισμός δεν τον «ακούμπησε» στην πραγματικότητα. Ο Νικολά Σαρκοζί πήρε ειδική άδεια και έτσι, παρέα με την Κάρλα Μπρούνι, την κόρη τους και τον σωματοφύλακά τους βρέθηκαν στη Γουαδελούπη στις 19 Δεκεμβρίου 2025 και προκάλεσαν παγκόσμιες αντιδράσεις.