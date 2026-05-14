Γκολσφιτέχ Φαραχανί: «Οι Γάλλοι άνδρες είναι κολλημένοι με τη μητέρα τους – Η πρώτη τους γυναίκα είναι η μητέρα που δεν είχαν ποτέ»

Δεν λέει να κοπάσει ο πολιτικός σεισμός που προκάλεσε στη Γαλλία το βιβλίο «Ένα (σχεδόν) τέλειο ζευγάρι» του δημοσιογράφου του Paris Match, Φλοριάν Ταρντίφ, το οποίο αποκαλύπτει – σύμφωνα με τον ίδιο – το παρασκήνιο πίσω από το περίφημο χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν στον Εμανουέλ Μακρόν τον Μάιο του 2025 στο αεροδρόμιο του Ανόι, στο Βιετνάμ – βάζοντας στο κάδρο την Ιρανή ηθοποιό Γκολσφιτέχ Φαραχανί.

Η Ιρανή ηθοποιός Γκολσφιτέχ Φαραχανί – που φαίνεται ότι «προκάλεσε» το χαστούκι της Μπριζίτ Μακρόν στον Εμανουέλ Μακρόν – είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο της γαλλικής κοινής γνώμης μετά από δηλώσεις της πέρυσι για τις σχέσεις και την απιστία στη Γαλλία.

«Και στη Γαλλία υπάρχει η κουλτούρα της ερωμένης και του εραστή. Γιατί να μένουμε με τη σύζυγό μας όταν δεν είμαστε πια ερωτευμένοι μαζί της ή όταν έχουμε ερωτευτεί κάποιον άλλον;» είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, ενώ είχε προσθέσει πως «όλοι οι Γάλλοι άνδρες είναι “κολλημένοι” με τη μητέρα τους» για να συνεχίσει: «Η πρώτη τους γυναίκα είναι η μητέρα που δεν είχαν ποτέ και μετά δεν μπορούν να την αποχωριστούν».

Les déclarations troublantes de l’actrice iranienne Golshifteh Farahani, tenues l’an dernier :



“En France aussi, il y a la culture de la maîtresse et de l’amant. Pourquoi rester avec sa femme si nous ne sommes plus amoureux d’elle ou si nous sommes amoureux de quelqu’un… https://t.co/EX07ave8Bl pic.twitter.com/i31NkBCEte — AlertesInfos (@AlertesInfos) May 13, 2026

Σύμφωνα με τον Ταρντίφ, το επεισόδιο ανάμεσα στο προεδρικό ζεύγος πυροδοτήθηκε όταν η Μπριζίτ Μακρόν είδε μηνύματα που αντάλλασσε ο Γάλλος πρόεδρος με τη Φαραχανί. Σε ένα από αυτά, ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να έγραφε προς την ηθοποιό: «Είσαι πολύ όμορφη».

Ο δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε αναπτύξει έναν «πλατωνικό έρωτα» για την ηθοποιό επί μήνες, επιμένοντας πως οι πληροφορίες του είναι διασταυρωμένες και δεν αποτελούν φήμες που κυκλοφορούν στο Παρίσι.

Ωστόσο, το περιβάλλον της Μπριζίτ Μακρόν δίνει μια εντελώς διαφορετική εκδοχή. Εκπρόσωπος της Πρώτης Κυρίας δήλωσε στη Le Parisien ότι η ίδια διέψευσε κατηγορηματικά στον συγγραφέα οποιαδήποτε σύνδεση της ηθοποιού με το περιστατικό, τονίζοντας πως «δεν κοιτάζει ποτέ το κινητό τηλέφωνο του συζύγου της».

Ο ίδιος εκπρόσωπος υποστήριξε, μάλιστα, ότι η διάψευση αυτή δεν συμπεριλήφθηκε ποτέ στο βιβλίο του δημοσιογράφου, πυροδοτώντας νέα πολιτική και μιντιακή αντιπαράθεση γύρω από το προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας.

Η ίδια η ηθοποιός αρνήθηκε τα πάντα λέγοντας. «Νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν έλλειψη αγάπης και δημιουργούν τέτοιες ιστορίες για να καλύψουν το κενό», δήλωσε στο γαλλικό περιοδικό Le Point.

Η Γκολσιφτέ Φαραχανί είναι μία από τις πιο γνωστές Ιρανές ηθοποιούς διεθνώς, με συμμετοχές σε ταινίες όπως το «Body of Lies» του Ρίντλεϊ Σκοτ δίπλα στον Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Έχει βρεθεί πολλές φορές στο στόχαστρο του ιρανικού καθεστώτος λόγω των δημόσιων τοποθετήσεών της αλλά και των εμφανίσεών της χωρίς χιτζάμπ, ενώ ζει εξόριστη στο Παρίσι εδώ και χρόνια.