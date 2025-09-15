Κόσμος

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ προειδοποιεί την Ευρώπη: «Η Ρωσία θα κινηθεί κατά των κρατών που θα κατασχέσουν τα περιουσιακά στοιχεία της»

Η Ρωσία δηλώνει ότι η όποια κατάσχεση περιουσιακών της στοιχείων ισοδυναμεί με κλοπή και θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα ομόλογα και τα νομίσματα των ΗΠΑ και της Ευρώπης
Ντμίτρι Μεντβέντεφ
Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ / Ekaterina Shtukina, Sputnik Pool Photo via AP

Σκληρή προειδοποίηση από τον πρώην πρόεδρο της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, μετά τις αναφορές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το να χρησιμοποιηθούν «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων για να στηριχθεί η Ουκρανία. Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε πως όσα ευρωπαϊκά κράτη το επιχειρήσουν, τότε η Ρωσία θα κινηθεί κατά τους.

«Εάν συμβεί αυτό, η Ρωσία θα κινηθεί κατά των κρατών της ΕΕ, και των Ευρωπαίων αχρείων από τις Βρυξέλλες και μεμονωμένες χώρες της ΕΕ που προσπαθούν να κατασχέσουν την περιουσία μας, έως τα τέλη του αιώνα», έγραψε ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ στο Telegram.

Αφότου ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν έστειλε τον στρατό του στην Ουκρανία το 2022, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί της απαγόρευσαν τις συναλλαγές με τη ρωσική κεντρική τράπεζα και το υπουργείο Οικονομικών και μπλόκαραν ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία αξίας 300-350 δισεκ. δολαρίων, κυρίως αμερικανικά και βρετανικά κρατικά ομόλογα που διακρατούνται σε ευρωπαϊκό αποθετήριο τίτλων. Το Reuters μετέδωσε ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει νέο τρόπο για να χρηματοδοτήσει την άμυνα της Ουκρανίας κατά της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας τους τόκους από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν ‘παγώσει’ στην Ευρώπη.

Το Politico μετέδωσε ότι η Κομισιόν εξετάζει την ιδέα να χρησιμοποιήσει ρωσικές καταθέσεις σε μετρητά στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από ομόλογα που φθάνουν στη λήξη τους και που ανήκουν στη Ρωσία για να επιδιώξει «Δάνειο Επανορθώσεων» για την Ουκρανία.

Η Ρωσία θα κινηθεί κατά ευρωπαϊκών χωρών με «όλους τους δυνατούς τρόπους» και σε «όλα τα δυνατά διεθνή και εθνικά δικαστήρια» καθώς και «εξωδικαστικά», δήλωσε ο Μεντβέντεφ, που αυτή τη στιγμή είναι αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Η Ρωσία δηλώνει ότι η όποια κατάσχεση περιουσιακών της στοιχείων ισοδυναμεί με κλοπή και θα υπονομεύσει την εμπιστοσύνη στα ομόλογα και τα νομίσματα των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

