Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε νέα επίθεση σε σκάφος με ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα – Βίντεο ντουκουμέντο

Οι ΗΠΑ σύμφωνα με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ χτύπησαν σήμερα Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα.

Όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social το σκάφος με τα ναρκωτικά από τη Βενεζουέλα είχε κατεύθυνση τις ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι τρεις επιβαίνοντες σκοτώθηκαν κατά την επίθεση, συμπληρώνοντας ότι η επιχείρηση διεξήχθη σε διεθνή ύδατα.

«Εάν μεταφέρετe ναρκωτικά που μπορούν να σκοτώσουν Αμερικανούς, σας καταδιώκουμε» τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανάρτηση Τραμπ

«Σήμερα το πρωί, κατόπιν διαταγής μου, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν μια δεύτερη επίθεση εναντίον ταυτοποιημένων, εξαιρετικά βίαιων καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών και ναρκοτρομοκρατών στην περιοχή ευθύνης του Southcom.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε ενώ αυτοί οι επιβεβαιωμένοι ναρκοτρομοκράτες από τη Βενεζουέλα βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα μεταφέροντας παράνομα ναρκωτικά (ένα θανατηφόρο όπλο που δηλητηριάζει τους Αμερικανούς!) με προορισμό τις ΗΠΑ.

Αυτά τα εξαιρετικά βίαια καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και τα ζωτικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 3 ανδρών τρομοκρατών.

Καμία αμερικανική δύναμη δεν υπέστη ζημιά σε αυτή την επίθεση. Προσοχή: Εάν μεταφέρεται ναρκωτικά που μπορούν να σκοτώσουν Αμερικανούς, σας καταδιώκουμε!

Οι παράνομες δραστηριότητες αυτών των καρτέλ έχουν προκαλέσει καταστροφικές συνέπειες στις αμερικανικές κοινότητες εδώ και δεκαετίας, σκοτώνοντας εκατομμύρια Αμερικανούς πολίτες. Όχι πια. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Ο Μαδούρο καταγγέλλει την επιθετική συμπεριφορά των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο κατήγγειλε την επιθετική συμπεριφορά των ΗΠΑ, διευκρινίζοντας πως «δεν πρόκειται για ένταση» μεταξύ των δύο χωρών αλλά για επιθετικότητα «στρατιωτικού χαρακτήρα» εκ μέρους της Ουάσινγκτον. Ο Μαδούρο συμπλήρωσε πως δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των δύο κυβερνήσεων, επιρρίπτοντας εξ ολοκλήρου την ευθύνη στον Λευκό Οίκο.

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τις ένοπλες δυνάμεις τους στη νότια Καραϊβική στο πλαίσιο της καταπολέμησης των καρτέλ ναρκωτικών, κίνηση που έχει προκαλέσει ένταση με τη Βενεζουέλα καθώς την εκλαμβάνει ως απειλή για την ασφάλειά της.

Στις αρχές του μήνα, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο το οποίο φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας 11 επιβαίνοντες που χαρακτηρίστηκαν μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, κάτι που διέψευσε το Καράκας.

Το Σάββατο, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κατήγγειλε την παράνομη κράτηση επί οκτώ ώρες ενός αλιευτικού σκάφους από αμερικανικό πολεμικό πλοίο εντός των χωρικών υδάτων της.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί τον Μαδούρο ότι είναι επικεφαλής κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και το καλοκαίρι αύξησε σε 50 εκατομμύρια δολάρια την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του.