Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ «ανοιχτός» για πρόσκληση του Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ – Ρωσίας στην Αλάσκα

Στον Λευκό Οίκο συζητείται το ενδεχόμενο να καλέσουν τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο στην Αλάσκα
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
Φωτογραφία αρχείου / REUTERS / Jessica Koscielniak

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται «ανοιχτός» στη συζήτηση να καλέσουν τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, με τη συμμετοχή του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, όπως μετέδωσε το NBC News, επικαλούμενο ανώτερο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου.

Μία από τις πηγές τόνισε χαρακτηριστικά ότι «συζητείται» το σενάριο, ωστόσο τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει επί του παρόντος μια διμερή συνάντηση μεταξύ Βλάντιμιρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να προσκληθεί και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το NBC σημειώνει ότι, ακόμη κι αν δεν υπάρξει πλήρης τριμερής σύνοδος, ο Ζελένσκι ενδέχεται να παραστεί με κάποιον τρόπο στις εργασίες της συνόδου. Το ενδιαφέρον για μια τέτοια συνάντηση είναι ιδιαίτερα αυξημένο, καθώς θα πραγματοποιηθεί σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εξελίξεων και ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται χωρίς σημάδια άμεσης αποκλιμάκωσης.

Η συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα έχει προγραμματιστεί για τις 15 Αυγούστου, με τον ίδιο τον Τραμπ να την έχει ανακοινώσει, χαρακτηρίζοντάς την «μια σημαντική ευκαιρία για διάλογο».

Κόσμος
