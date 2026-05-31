Κόσμος

Το τουριστικό θέρετρο στην Αλβανία της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της Τζάρεντ Κούσνερ που έχει προκαλέσει αντιδράσεις

Η κόρη του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο σύζυγός της, κατασκευάζουν ένα πολυτελές θέρετρο αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων
Η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ
Η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φτιάχνουν υπερπολυτελές θέρετρο στο νησί Σάσων της Αλβανίας – ή Sazan όπως είναι η αλβανική ονομασία – με κόστος 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Το νησί βρίσκεται σε προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή.

Οι επενδύσεις που ετοιμάζουν στην Αλβανία, η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ίδρυση ενός θέρετρου στη χώρα τους.

Το Σάββατο (30.05.2026) σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια στην περιοχή Ζβέρνετς, κοντά στην τοποθεσία όπου πρόκειται να ξεκινήσει η κατασκευή του κτιρίου και κάλεσε την κυβέρνησή του Έντι Ράμα να τους να απαγορεύσει την κατασκευή του θέρετρου, κρατώντας πανό που έγραφαν «έξω, έξω, έξω». Ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων.

Η Ιβάνκα Τραμπ είπε για το έργο: «Δουλεύω με τον σύζυγό μου, έχουμε αυτό το νησί 1.400 στρεμμάτων στη Μεσόγειο και φέρνουμε τους καλύτερους αρχιτέκτονες και τις καλύτερες μάρκες», πρόσθεσε, «Θα είναι εξαιρετικό».

Το ενδιαφέρον του Κούσνερ για την περιοχή είχε αποκαλυφθεί από διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα οποία περιέγραφαν το Ζβέρνετς ως έναν απομονωμένο παράκτιο παράδεισο με αμμοθίνες, βραχώδεις ακτές και ιδιαίτερα ευαίσθητα οικοσυστήματα, τον οποίο οι επενδυτές θεωρούν ιδανικό για τη δημιουργία ενός υπερπολυτελούς τουριστικού προορισμού.

Παράλληλα, η αλβανική κυβέρνηση προχώρησε τα τελευταία χρόνια σε νομοθετικές παρεμβάσεις που διευκολύνουν την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται υπό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας, προκαλώντας αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για τους Έλληνες ομογενείς, ωστόσο, το ζήτημα υπερβαίνει κατά πολύ την περιβαλλοντική του διάσταση. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους ότι μια τόσο εκτεταμένη τουριστική ανάπτυξη θα οδηγήσει σε οριστική αλλοίωση του χαρακτήρα της περιοχής και θα εντείνει τις πιέσεις γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεων που, όπως υποστηρίζουν, ανήκουν επί γενεές σε οικογένειες της μειονότητας. Οι ανησυχίες αυτές δεν είναι καινούργιες. .

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
279
96
91
84
80
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Εργοδότες στη Βρετανία προσλαμβάνουν ιδιωτικούς ντετέκτιβ για να «ξετρυπώσουν» τους υπαλλήλους που κλέβουν εταιρείες ή δηλώνουν ψευδώς «άρρωστοι»
Οι ιδιωτικοί ντεντέκτιβ κλήθηκαν να συλλέξουν πληροφορίες για εργαζόμενους που είναι ύποπτοι για κατάχρηση του συστήματος
iStock
Νετανιάχου: «Επιστρέψαμε μια ισχυρότεροι από ποτέ – Έχουμε σκοτώσει χιλιάδες μαχητές της Χεζμπολάχ»
Χαρακτήρισε την κατάληψη του ιστορικού Κάστρου Μποφόρ και της γύρω στρατηγικής κορυφογραμμής στον νότιο Λίβανο ως «ουσιαστική μεταβολή» στην πολιτική του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ
Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου
Τραγωδία στο Παρίσι: Νεκρός 24χρονος στα επεισόδια μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί – Έπεσε με τη μηχανή πάνω σε οδοφράγματα
Ο άτυχος άνδρας προσέκρουσε σε οδόφραγμα με τη μηχανή του - Ένας 17χρονος είναι σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση που δέχθηκε
Μηχανές και ποδήλατα
6
Ανυποχώρητο το Ιράν: «Καμιά συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς εγγυήσεις» – Προειδοποίηση για τα Στενά του Ορμούζ
Ιρανός αξιωματούχος τόνισε ότι η Ουάσιγκτον οφείλει να προχωρήσει σε παραχωρήσεις προκειμένου να υπάρξει συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν,  υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ βρίσκεται σε μειονεκτική θέση
Στενά του Ορμούζ 5
Newsit logo
Newsit logo