Το τουριστικό θέρετρο στην Αλβανία της Ιβάνκα Τραμπ και του συζύγου της Τζάρεντ Κούσνερ που έχει προκαλέσει αντιδράσεις

Η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, φτιάχνουν υπερπολυτελές θέρετρο στο νησί Σάσων της Αλβανίας – ή Sazan όπως είναι η αλβανική ονομασία – με κόστος 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Το νησί βρίσκεται σε προστατευόμενη περιβαλλοντικά περιοχή.

Οι επενδύσεις που ετοιμάζουν στην Αλβανία, η Ιβάνκα Τραμπ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Διαδηλωτές εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην ίδρυση ενός θέρετρου στη χώρα τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Σάββατο (30.05.2026) σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια στην περιοχή Ζβέρνετς, κοντά στην τοποθεσία όπου πρόκειται να ξεκινήσει η κατασκευή του κτιρίου και κάλεσε την κυβέρνησή του Έντι Ράμα να τους να απαγορεύσει την κατασκευή του θέρετρου, κρατώντας πανό που έγραφαν «έξω, έξω, έξω». Ένας Έλληνας ομογενής τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων.

Η Ιβάνκα Τραμπ είπε για το έργο: «Δουλεύω με τον σύζυγό μου, έχουμε αυτό το νησί 1.400 στρεμμάτων στη Μεσόγειο και φέρνουμε τους καλύτερους αρχιτέκτονες και τις καλύτερες μάρκες», πρόσθεσε, «Θα είναι εξαιρετικό».

Jared Kushner and Ivanka Trump are building a luxury resort on Albania’s southern coast next to a protected lagoon.



Protesters showed up. Private security dragged one away. Police watched and did nothing.



The locals are calling it a national betrayal; public Albanian land… pic.twitter.com/CA9X3OWkaw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 30, 2026

Το ενδιαφέρον του Κούσνερ για την περιοχή είχε αποκαλυφθεί από διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα οποία περιέγραφαν το Ζβέρνετς ως έναν απομονωμένο παράκτιο παράδεισο με αμμοθίνες, βραχώδεις ακτές και ιδιαίτερα ευαίσθητα οικοσυστήματα, τον οποίο οι επενδυτές θεωρούν ιδανικό για τη δημιουργία ενός υπερπολυτελούς τουριστικού προορισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η αλβανική κυβέρνηση προχώρησε τα τελευταία χρόνια σε νομοθετικές παρεμβάσεις που διευκολύνουν την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων ακόμη και σε περιοχές που βρίσκονται υπό καθεστώς περιβαλλοντικής προστασίας, προκαλώντας αντιδράσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για τους Έλληνες ομογενείς, ωστόσο, το ζήτημα υπερβαίνει κατά πολύ την περιβαλλοντική του διάσταση. Οι κάτοικοι εκφράζουν φόβους ότι μια τόσο εκτεταμένη τουριστική ανάπτυξη θα οδηγήσει σε οριστική αλλοίωση του χαρακτήρα της περιοχής και θα εντείνει τις πιέσεις γύρω από το ιδιοκτησιακό καθεστώς εκτάσεων που, όπως υποστηρίζουν, ανήκουν επί γενεές σε οικογένειες της μειονότητας. Οι ανησυχίες αυτές δεν είναι καινούργιες. .