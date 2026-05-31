Κάνιε Γουέστ: Ακυρώθηκε συναυλία του και στην Ιταλία για τις αντισημιτικές δηλώσεις του

Μετ’ εμποδίων εξελίσσεται η ευρωπαϊκή περιοδεία του Κάνιε Γουέστ. Μετά τη Γαλλία, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, και η Ιταλία ακύρωσε τη συναυλία του αμφιλεγόμενου ράπερ μετά από αίτημα της εβραϊκής κοινότητας.

Η συναυλία του Κάνιε Γουέστ που είχε προγραμματιστεί για τον Ιούλιο στη Rcf Arena στο Ρέτζιο Εμίλια στη βόρεια Ιταλία, ακυρώθηκε επίσημα.

Ο νομάρχης της πόλης, Σαλβατόρε Αντζιέρι, έλαβε αυτή την απόφαση για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η απόφαση ελήφθη μετά τη σύγκληση της επαρχιακής επιτροπής στις 25 Μαΐου, σε απάντηση των αιτημάτων που υπέβαλαν η Codacons και η εβραϊκή κοινότητα της Μόντενα και του Ρέτζιο Εμίλια.

Ο χώρος όπου επρόκειτο να εμφανιστεί ο αντισημίτης Αφροαμερικανός ράπερ έχει χωρητικότητα 103.000 θεατών.

Η επικεφαλής της εβραϊκής κοινότητας, Νικολέτα Ουτσιέλι, είχε καλέσει τους τοπικούς αξιωματούχους να αντικαταστήσουν τη συναυλία με μία εμφάνιση που θα έφερνε «τη μουσική ξανά στο προσκήνιο ως μία παγκόσμια ενωτική δύναμη».

Italy bans Kanye West and Travis Scott concerts after ‘concerns’ from the Jewish community https://t.co/kHLQ8Gf7iX — Daily Mail (@DailyMail) May 31, 2026

Ye performs “Can’t Tell Me Nothing” in Turkey for the biggest ticketed concert crowd of his career so far pic.twitter.com/5wVpHsIM4v — Kurrco (@Kurrco) May 30, 2026

Ο Κάνιε Γουέστ, στον οποίο έχει απαγορευτεί η εμφάνιση σε αρκετές χώρες λόγω των αντισημιτικών και φιλοναζιστικών του απόψεων, προσέλκυσε περισσότερους από 100.000 θεατές σε εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ του Σαββάτου (30.05.2026).