Ο Ντόναλντ Τραμπ απαλλάσσεται από τις διώξεις για εκλογική παρέμβαση το 2020 στις ΗΠΑ

Το γεγονός είναι πλέον επίσημο: ο εισαγγελέας της Τζόρτζια Πίτερ Σκανταλάκις, στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε την Τετάρτη (26.11.2025) την πλήρη εγκατάλειψη της υπόθεσης για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και εκλογική παρέμβαση κατά του Ντόναλντ Τραμπ και αρκετών συνεργατών του, όπως γράφει το CNN.

Οι διώξεις αυτές, που είχαν ασκηθεί το 2023 από τη γενική εισαγγελέα της κομητείας Φούλτον στη Τζόρτζια, Φάνι Γουίλις, θεωρούνταν τότε η πιο σοβαρή νομική απειλή που αντιμετώπιζε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση σημαίνει ότι ο Τραμπ απαλλάσσεται πλέον από κάθε ποινικό κίνδυνο συνδεόμενο με την προσπάθειά του να ανατρέψει την ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν το 2020, μετά και την εγκατάλειψη των ομοσπονδιακών υποθέσεων για την εκλογική παρέμβαση πριν από την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021, καθώς και της υπόθεσης για τα απόρρητα έγγραφα.

Μια υπόθεση αδύνατο να φτάσει σε δίκη πριν από το… 2031

Στην απόφασή του, ο Σκανταλάκις αναφέρεται σε μια διαδικασία που είχε γίνει πλέον ανεξέλεγκτη: συνταγματικά ζητήματα, ενδεχόμενη ασυλία προέδρου εν ενεργεία, πρόσβαση σε ομοσπονδιακά αρχεία, ζητήματα δικαιοδοσίας και χρονικά όρια που καθιστούσαν τη διεξαγωγή δίκης εξαιρετικά δύσκολη.

Όπως εκτιμά, ακόμη και αν η Πολιτεία κέρδιζε κάθε νομικό ζήτημα, η υπόθεση δεν θα μπορούσε να εκδικαστεί πριν από το 2029, το 2030 ή ακόμη και το 2031 — κάτι που θα αποτελούσε «κατόρθωμα». Εξηγεί επίσης ότι εξέτασε το ενδεχόμενο να διαχωρίσει την υπόθεση Τραμπ από των συγκατηγορουμένων του, ώστε να δικαστούν πρώτοι εκείνοι· ωστόσο, χαρακτήρισε αυτή την επιλογή «παράλογη, υπερβολικά δαπανηρή και δυσανάλογα επιβαρυντική» για την Τζόρτζια και την κομητεία Φulton.

Καταλήγει ότι «οι πολίτες της Τζόρτζια δεν θα εξυπηρετούνταν» από τη διατήρηση μιας διαδικασίας που είχε γίνει νομικά αδιέξοδη.

Μια έρευνα γεννημένη από ένα εκρηκτικό τηλεφώνημα

Η έρευνα της Φάνι Γουίλις είχε ξεκινήσει στις αρχές του 2021, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση ενός ηχητικού από τηλεφωνική συνομιλία που είχε προκαλέσει σάλο: ο Τραμπ πίεζε τότε τον Ρεπουμπλικανό υπουργό Εσωτερικών της Τζόρτζια, Μπραντ Ράφενσπεργκερ, να «βρει» τις ψήφους που του έλειπαν για να κερδίσει την πολιτεία.

Τον Αύγουστο του 2023, ο Τραμπ και άλλοι 18 κατηγορούμενοι είχαν διωχθεί για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης σε μια εκτενή υπόθεση φερόμενης εκλογικής απάτης. Ο πρόεδρος είχε ακόμη παραδοθεί για λίγο στη φυλακή της κομητείας Φulton, όπου τραβήχτηκε το πρώτο του περίφημο mugshot.

Ωστόσο, ο φάκελος κατέρρευσε στις αρχές του 2024: μια μακρά νομική διαμάχη οδήγησε στην απομάκρυνση της Γουίλις από την υπόθεση, ενώ η εκλογή του Τραμπ άλλαξε ριζικά τις πολιτικές και δικαστικές ισορροπίες. Την Τετάρτη, ο Σκανταλάκις, επικεφαλής του Συμβουλίου Εισαγγελέων της Τζόρτζια, έβαλε την τελεία.

Σιωπή με βαρύνουσα σημασία

Ο Πίτερ Σκανταλάκις δεν προχώρησε σε περαιτέρω σχόλια στο CNN μετά την ανακοίνωση. Για πολλούς Αμερικανούς νομικούς, το κλείσιμο αυτού του φακέλου σηματοδοτεί το τέλος της μοναδικής υπόθεσης που ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορούσε ούτε να μπλοκάρει ούτε να ακυρώσει μέσω προεδρικής χάρης.

Η υπόθεση κλείνει, αφήνοντας ανοιχτά τα πολιτικά και θεσμικά ερωτήματα που προκάλεσε η προσπάθεια ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020.