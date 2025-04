Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με επιπλέον δασμούς 50% την Κίνα αν δεν άρει τα αντίποινα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ευθέως σήμερα (07/04/2025) την Κίνα με επιπλέον δασμούς 50% αν δεν άρει τα αντίποινα του 34% στα Αμερικανικά προϊόντα.

«Εάν η Κίνα δεν αποσύρει την αύξηση κατά 34% πάνω από τις ήδη μακροπρόθεσμες εμπορικές καταχρήσεις της μέχρι αύριο, 8 Απριλίου 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν πρόσθετους δασμούς στην Κίνα 50%, με ισχύ από τις 9 Απριλίου», έγραψε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ στα social media.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε πως «όλες οι συνομιλίες με την Κίνα σχετικά με τις συναντήσεις που ζητήθηκαν μαζί μας θα τερματιστούν!».

Αντίθετα «οι διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες, οι οποίες έχουν επίσης ζητήσει συναντήσεις, θα ξεκινήσουν αμέσως»,τόνισε χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα στην ανάρτηση στο Truth Social αναφέρει πως «η Κίνα εξέδωσε Ανταποδοτικούς Δασμούς ύψους 34%, επιπλέον των Δασμών που έχουν ήδη καταγράψει ρεκόρ, των μη νομισματικών δασμών, της παράνομης επιδότησης εταιρειών και της μαζικής μακροχρόνιας χειραγώγησης του νομίσματος, παρά την προειδοποίησή μου ότι οποιαδήποτε χώρα ανταποδίδει αντίποινα κατά των ΗΠΑ με την έκδοση πρόσθετων Δασμών, πέρα και πάνω από την ήδη υπάρχουσα μακροχρόνια δασμολογική κατάχρηση του Έθνους μας, θα αντιμετωπιστεί αμέσως με νέους και σημαντικά υψηλότερους δασμούς, πέρα και πάνω από αυτούς που είχαν οριστεί αρχικά.

Ως εκ τούτου, εάν η Κίνα δεν αποσύρει την αύξηση κατά 34% πάνω από την ήδη μακροχρόνια εμπορική της κατάχρηση μέχρι αύριο, 8 Απριλίου 2025, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν πρόσθετους δασμούς στην Κίνα ύψους 50%, με ισχύ από τις 9 Απριλίου. Επιπλέον, όλες οι συνομιλίες με την Κίνα σχετικά με τις συναντήσεις που ζήτησαν μαζί μας θα τερματιστούν!

Yesterday, China issued Retaliatory Tariffs of 34%, on top of their already record setting Tariffs, Non-Monetary Tariffs, Illegal Subsidization of companies, and massive long term Currency Manipulation, despite my warning that any country that Retaliates against the U.S. by…

Οι διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες, οι οποίες έχουν επίσης ζητήσει συναντήσεις, θα αρχίσουν να λαμβάνουν χώρα αμέσως. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του προς τους Αμερικανούς πολίτες λίγο μετά το άνοιγμα των αγορών στη χώρα, τους είχε ζητήσει να μην είναι…«αδύναμοι και ηλίθιοι», ενώ είχε κάνει γνωστές τις επαφές του με την Ιαπωνία.

Μην είστε Panican (Ένα νέο κόμμα που βασίζεται σε Αδύναμους και Ηλίθιους ανθρώπους!)», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social.

The United States has a chance to do something that should have been done DECADES AGO. Don’t be Weak! Don’t be Stupid! Don’t be a PANICAN (A new party based on Weak and Stupid people!). Be Strong, Courageous, and Patient, and GREATNESS will be the result!



Donald Trump Truth…