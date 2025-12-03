Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ «αποκοιμήθηκε» στο υπουργικό συμβούλιο – Τα μάτια του έκλεισαν πολλές φορές

Η εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου, ωστόσο, ανέφερε ότι ο πρόεδρος Τραμπ «παρακολούθησε προσεκτικά όλο το υπουργικό και συμμετείχε στην 3ωρη μαραθώνια συνεδρίαση»
Ο Ντόναλντ Τραμπ με κλειστά μάτια στο υπουργικό συμβούλιο
Ο Ντόναλντ Τραμπ REUTERS/Brian Snyder

Δεν άντεξε το πολύωρο υπουργικό συμβούλιο ο Ντόναλντ Τραμπ με τον φωτογραφικό φακό να τον συλλαμβάνει ουκ ολίγες φορές με κλειστά τα μάτια. Φάνηκε μάλιστα ότι κοιμάται.

Το υπουργικό συμβούλιο κράτησε σχεδόν 2,5 ώρες και ο Ντόναλντ Τραμπ δεν μπορούσε να κρύψει την κούρασή του.

CNN και Associated Press ανέβασαν βίντεο στο Instagram όπου παρουσίασαν τον Αμερικανό πρόεδρο με κλειστά τα μάτια.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ φάνηκε να αποκοιμάται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου την Τρίτη. Ενώ τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου τον επαινούσαν, τα μάτια του φάνηκαν να κλείνουν πολλές φορές» έγραψε χαρακτηριστικα το CNN.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CNN (@cnn)

Δεν παρέλειψε μάλιστα να φιλοξενήσει και δήλωση της εκπροσώπου τύπου του Λευκού Οίκου σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος Τραμπ «παρακολούθησε προσεκτικά όλο το υπουργικό και συμμετείχε στην 3ωρη μαραθώνια συνεδρίαση».

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Associated Press (AP) (@apnews)

«Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε πολύ για όσα πέτυχε η κυβέρνηση. Οι υπουργοί τον επαινούσαν. Ωστόσο ο Τραμπ ήταν κουρασμένος και αρκετές φορές έκλεισε τα μάτια αλλά ήταν και χαρούμενος με όσα άκουσε», ήταν τα λόγια της φωτογράφου του AP, Τζούλια Νίκινσον.

