Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αμφιβολίες για την εξαγορά της Warner Bros από τη Netflix: Μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα, θα έχω λόγο στην απόφαση

«Θα εμπλακώ σε αυτή την απόφαση», δήλωσε ο Τραμπ μεταφέροντας τις ανησυχίες από την πλευρά του Χόλιγουντ
Netflix and Warner Bros logos are seen in this illustration
REUTERS / Dado Ruvic

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αμφιβολία χθες Κυριακή 07.12.2025 για την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD) από τη Netflix, τονίζοντας ότι ο κολοσσός του streaming έχει ήδη αποκτήσει «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς» και προσθέτοντας πως «αυτό θα μπορούσε να γίνει πρόβλημα».

«Θα εμπλακώ στην απόφαση» των εποπτικών αρχών για την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD) από τη Netflix, έναντι τιμήματος 83 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους προσερχόμενος στο Κέντρο Κένεντι, μεγάλη αίθουσα θεαμάτων στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον, για δημόσια εκδήλωση απονομής βραβείων.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος είπε επίσης ότι ο συνδιευθυντής του Netflix, Τεντ Σαράντος πήγε πρόσφατα να τον δει στον Λευκό Οίκο.

Αν η εξαγορά με την τρέχουσα μορφή της ολοκληρωθεί, το Netflix θα αποκτήσει την ανταγωνιστική πλατφόρμα HBO Max και τα στούντιο Warner Bros.

Το Netflix είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα μετάδοσης βίντεο κατά παραγγελία (on demand) μέσω διαδικτύου στον κόσμο, ενώ η HBO Max βρίσκεται στην τρίτη θέση (χωρίς να λογαριάζεται η Amazon Prime Video), με την Disney+ να συμπληρώνει το βάθρο.

Η πλατφόρμα θα αποκτήσει έτσι πελώριο κατάλογο, που συμπεριλαμβάνει τις σειρές ταινιών του Χάρι Πότερ, του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, των υπερηρώων της DC Studios (Μπάτμαν, Σούπερμαν, Γουόντερ Γούμαν…) και τηλεοπτικές παραγωγές όπως η σειρά Game of Thrones.

Δεν θα αποκτήσει αντίθετα τα τηλεοπτικά κανάλια της WBD, ή αλλιώς ιδίως το Discovery Channel και το CNN, καθώς είναι ενταγμένα σε χωριστό σχήμα της Warner Bros, εισηγμένο στο χρηματιστήριο.

Ο κολοσσός Netflix, επικράτησε στην κούρσα με άλλους δυο μνηστήρες, την Comcast και την Paramount Skydance.

Ο επικεφαλής της τελευταίας, ο Ντέιβιντ Έλισον -γιος του πολυδισεκατομμυριούχου Λάρι Έλισον, συνιδρυτή της Oracle, μεταξύ άλλων- θεωρείται πως έχει στενή σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ.

