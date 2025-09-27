O Ντόναλντ Τραμπ κράτα «ζωντανό» το TikTok στις ΗΠΑ: Το mega deal για την ασφαλή χρήση της εφαρμογής από τους Αμερικανούς

Εκτελεστικό διάταγμα για τη χρήση του TikTok στις ΗΠΑ, υπέγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το σχέδιό του, σκοπός είναι να πουληθούν οι αμερικανικές δραστηριότητες σε Αμερικανούς και παγκόσμιους επενδυτές ώστε η Κίνα να μην έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως η νέα εταιρεία που θα επιβλέπει τις δραστηριότητες στο TikTok αποτιμάται γύρω στα 14 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με τους όρους που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ, η εταιρεία θα επιβλέπει τις δραστηριότητες του TikTok στις ΗΠΑ, με την ByteDance να διατηρεί λιγότερο από 20% μερίδιο.

Ο γίγαντας της τεχνολογίας επιχειρήσεων Oracle, η Silver Lake και το επενδυτικό fund MGX θα είναι οι κύριοι επενδυτές στις αμερικανικές επιχειρήσεις του TikTok, ελέγχοντας περίπου το 45% των μετοχών..

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έδωσε το «πράσινο» φως για τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τη σχεδιαζόμενη συμφωνία, η Oracleθα επιβλέπει τις λειτουργίες ασφαλείας της εφαρμογής και θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες cloud computing για τη νέα αμερικανική εταιρεία TikTok.

«Θα λειτουργεί από τους Αμερικανούς σε όλη τη διάρκεια», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι επενδυτές της ByteDance, όπως η General Atlantic, η Susquehanna και η Sequoia, αναμένεται να συνεισφέρουν μετοχικό κεφάλαιο στη νέα οντότητα TikTok στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε έως τις 20 Ιανουαρίου την εφαρμογή του νόμου που απαγορεύει τη χρήση της εφαρμογής, εκτός εάν οι Κινέζοι ιδιοκτήτες της την πουλήσουν, εν μέσω προσπαθειών να εξαχθούν τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία του TikTok από την παγκόσμια πλατφόρμα.

Η εντολή του Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι ο αλγόριθμος θα επανεκπαιδευτεί και θα παρακολουθείται από τους συνεργάτες ασφαλείας της αμερικανικής εταιρείας και η λειτουργία του θα τελεί υπό τον έλεγχο της νέας κοινοπραξίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει πιστώσει το TikTok, το οποίο έχει 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ, ότι τον βοήθησε να επανεκλεγεί πέρυσι. Έχει 15 εκατομμύρια ακόλουθους στον προσωπικό του λογαριασμό.