Ο Ντόναλντ Τραμπ «ξέχασε» πως αποκάλεσε «δικτάτορα» τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε σήμερα (27/02/2025) τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ στον Λευκό Οίκο και όπως ήταν φυσικό η συζήτηση πήγε στην Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Μάλιστα δημοσιογράφος όταν ρώτησε τον Ντόναλντ Τραμπ εάν εξακολουθεί να πιστεύει πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι «δικτάτορας», όπως τον χαρακτήρισε πρόσφατα, απάντησε «εγώ το είπα αυτό;» και συνέχισε λέγοντας «δεν πιστεύω ότι το είπα. Επόμενη ερώτηση…».

Ακόμη έσπευσε να συμπληρώσει πως έχει «πολύ καλές σχέσεις» με τον πρόεδρο της Ουκρανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια μακροσκελή ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 19 Φεβρουαρίου 2025, είχε αποκαλέσει τον Ουκρανό πρόεδρο «μέτρια επιτυχημένο κωμικό» και «δικτάτορα χωρίς εκλογές».

Είπε επίσης πως δεν θέλει να μιλήσει για το ενδεχόμενο ανάπτυξης «ειρηνευτικών δυνάμεων» στην Ουκρανία προτού επιτευχθεί συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Υποστηρίζοντας ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, ο Τραμπ τόνισε πως «δεν έχουμε ακόμη συμφωνία». Γι’ αυτόν τον λόγο, εξήγησε, «δεν μου αρέσει να μιλάω σχετικά με τη διατήρηση της ειρήνης μέχρι να καταλήξουμε σε συμφωνία για να προχωρήσουμε τη διαδικασία», συμπληρώνοντας ότι θέλει να αποφύγει τη… γρουσουζιά.

Η στιγμή που δημοσιογράφος ρωτάει τον Ντόναλντ Τραμπ για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Trump when asked if he still believes that Zelensky is a dictator:



“Did I say that?” pic.twitter.com/0D21N6WP9J