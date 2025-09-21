Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να στραφεί κατά των πολιτικών αντιπάλων του

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει τους τόνους κατά του υπουργείου Δικαιοσύνης, απαιτώντας διώξεις εναντίον των Δημοκρατικών αντιπάλων του Άνταμ Σιφ και Λετίσια Τζέιμς, αλλά και του πρώην διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Kent Nishimura

Με μια σειρά αναρτήσεων στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Σάββατο (20.09.2025) την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να δράσει άμεσα και να κινήσει διαδικασίες κατά των πολιτικών του αντιπάλων, δύο εκ των οποίων κατηγορούνται για απάτη στις ΗΠΑ.

«Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί, τώρα», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον γερουσιαστή της Καλιφόρνιας Άνταμ Σιφ και τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς για απάτη μέσω πλαστογραφημένων εγγράφων που συνδέονται με δάνεια ακινήτων — κατηγορίες που μετέφερε και ο στενός του σύμμαχος Μπιλ Πουλτ στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ κατήγγειλε επίσης την αδράνεια του ομοσπονδιακού εισαγγελέα Έρικ Σίμπερτ, ο οποίος είχε αρνηθεί να προχωρήσει σε δίωξη της Τζέιμς λόγω έλλειψης αποδείξεων. Ο Σίμπερτ παραιτήθηκε την Παρασκευή, μετά την απαίτηση του Τραμπ για την απομάκρυνσή του. Ο πρόεδρος ανακοίνωσε αμέσως την αντικατάστασή του με τη Λίντσεϊ Χάλιγκαν, σύμβουλο του Λευκού Οίκου, η οποία —σύμφωνα με τον Τραμπ— θα είναι «σκληρή εισαγγελέας» στο πλευρό της Μπόντι.

 

Η Λετίσια Τζέιμς είναι από τους βασικούς αντιπάλους του Τραμπ: είχε εξασφαλίσει την καταδίκη του σε πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ακυρώθηκε αργότερα από τη δικαιοσύνη της Νέας Υόρκης.

Ο Άνταμ Σιφ, από την πλευρά του, είχε ηγηθεί της πρώτης διαδικασίας καθαίρεσης εναντίον του Τραμπ το 2019, ενώ συμμετείχε και στη δεύτερη το 2021. Και στις δύο περιπτώσεις, ο πρόεδρος είχε αθωωθεί.

«Με στοχοποίησαν δύο φορές με διαδικασία καθαίρεσης, με κατηγόρησαν πέντε φορές, ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ», έγραψε ο Τραμπ, μετατρέποντας την οργή του σε νέα έκκληση για δικαστική αντεπίθεση εναντίον των αντιπάλων του.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Βατικανό: Ο πάπας Λέων εκφράζει την αλληλεγγύη του με τη «μαρτυρική γη» της Γάζας
Από την πλατεία του Αγίου Πέτρου, ο ποντίφικας υπενθύμισε ότι κανένα μέλλον δεν μπορεί να οικοδομηθεί πάνω στη βία, την αναγκαστική εξορία ή την εκδίκηση, καλώντας σε ειρήνη για τον παλαιστινιακό λαό
Ο Πάπας Λέων ΙΔ' 1
Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Επιμένουν τα προβλήματα σε Χίθροου, Βερολίνο και Βρυξέλλες – Αγώνας δρόμου για πλήρη αποκατάσταση
Μετά την κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε το σύστημα check-in, τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια δυσκολεύονται ακόμη να αποκαταστήσουν πλήρως τις υπηρεσίες τους, με καθυστερήσεις και ακυρώσεις να συνεχίζουν να ταλαιπωρούν ταξιδιώτες
Επιβάτες στο αεροδρόμιο Χίθροου
Το Βιετνάμ νικητής της «ρωσικής Eurovision» στη Μόσχα - Αποχώρησε η ελληνικής καταγωγής Vassy μετά από πιέσεις
Το Βιετνάμ κατέκτησε το Σάββατο στη Μόσχα την Intervision, την ρωσική εκδοχή της Eurovision – Η ελληνικής καταγωγής Vassy, που επρόκειτο να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ, αποσύρθηκε μετά από «πιέσεις» της Αυστραλίας
Ο Duc Phuc, που εκπροσωπεί το Βιετνάμ, κρατά το τρόπαιο μετά τη νίκη του στον Διεθνή Μουσικό Διαγωνισμό Intervision 2025 στη Μόσχα
2
Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς στη κηδεία του Τσάρλι Κερκ στην Αριζόνα - Αυστηρά μέτρα ασφαλείας
Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους ο Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρός του Τζεϊ Ντι Βανς, αναμένονται σήμερα στην Αριζόνα για να τιμήσουν τη μνήμη του Τσάρλι Κερκ, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας
Πλήθος μπροστά από το State Farm Stadium στην Αριζόνα, πριν από την κηδεία του Τσάρλι Κερκ 4
Ακυρώνονται οι μισές πτήσεις στις Βρυξέλλες - «Εξαιρετικά έξυπνη» η κυβερνοεπίθεση στα αεροδρόμια λένε οι ειδικοί
Δεν είναι σαφές ποιος βρίσκεται πίσω από την κυβερνοεπίθεση στην Collins Aerospace, η οποία παρέχει λογισμικό check-in και επιβίβασης σε αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια σε όλο τον κόσμο με τα σενάρια να είναι πολλά
Ουρές στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών 10
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο: «Εμπνέει εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο»
«Ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με την Αυτού Παναγιότητά μας για την προώθηση της πίστης, της θρησκευτικής ελευθερίας και της φιλίας για γενιές» έγραψε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Κίμπερλι Γκιλφόιλ 4
Newsit logo
Newsit logo