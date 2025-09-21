Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να στραφεί κατά των πολιτικών αντιπάλων του

Με μια σειρά αναρτήσεων στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε το Σάββατο (20.09.2025) την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι να δράσει άμεσα και να κινήσει διαδικασίες κατά των πολιτικών του αντιπάλων, δύο εκ των οποίων κατηγορούνται για απάτη στις ΗΠΑ.

«Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί, τώρα», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον γερουσιαστή της Καλιφόρνιας Άνταμ Σιφ και τη γενική εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς για απάτη μέσω πλαστογραφημένων εγγράφων που συνδέονται με δάνεια ακινήτων — κατηγορίες που μετέφερε και ο στενός του σύμμαχος Μπιλ Πουλτ στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ κατήγγειλε επίσης την αδράνεια του ομοσπονδιακού εισαγγελέα Έρικ Σίμπερτ, ο οποίος είχε αρνηθεί να προχωρήσει σε δίωξη της Τζέιμς λόγω έλλειψης αποδείξεων. Ο Σίμπερτ παραιτήθηκε την Παρασκευή, μετά την απαίτηση του Τραμπ για την απομάκρυνσή του. Ο πρόεδρος ανακοίνωσε αμέσως την αντικατάστασή του με τη Λίντσεϊ Χάλιγκαν, σύμβουλο του Λευκού Οίκου, η οποία —σύμφωνα με τον Τραμπ— θα είναι «σκληρή εισαγγελέας» στο πλευρό της Μπόντι.

Η Λετίσια Τζέιμς είναι από τους βασικούς αντιπάλους του Τραμπ: είχε εξασφαλίσει την καταδίκη του σε πρόστιμο-ρεκόρ ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο ακυρώθηκε αργότερα από τη δικαιοσύνη της Νέας Υόρκης.

Ο Άνταμ Σιφ, από την πλευρά του, είχε ηγηθεί της πρώτης διαδικασίας καθαίρεσης εναντίον του Τραμπ το 2019, ενώ συμμετείχε και στη δεύτερη το 2021. Και στις δύο περιπτώσεις, ο πρόεδρος είχε αθωωθεί.

«Με στοχοποίησαν δύο φορές με διαδικασία καθαίρεσης, με κατηγόρησαν πέντε φορές, ΓΙΑ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ», έγραψε ο Τραμπ, μετατρέποντας την οργή του σε νέα έκκληση για δικαστική αντεπίθεση εναντίον των αντιπάλων του.