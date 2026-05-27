Νέες απειλές Τραμπ προς το Ομάν: «Ή θα συμμορφωθεί ή θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε», λέει με αφορμή τα Στενά του Ορμούζ

Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή άναψε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αυτή τη φορά έβαλε στο στόχαστρο και το Ομάν, εκτός από το Ιράν με το οποίο υπάρχει ένα διπλωματικό θρίλερ σχετικά με το εάν θα επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ τους ή όχι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ όχι μόνο απέρριψε κάθε σενάριο συνδιαχείρισης των Στενών του Ορμούζ ανάμεσα σε Ομάν και Ιράν, αλλά προχώρησε και σε ευθείες απειλές, δηλώνοντας ανοιχτά πως αν το Ομάν δεν «συμπεριφερθεί όπως όλοι οι υπόλοιποι», τότε «θα πρέπει να το βομβαρδίσουμε».

Η νέα τοποθέτηση του Ντόναλντ Τραμπ για το Ομάν ήρθε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου και ανέβασε κατακόρυφα τους τόνους στην ήδη εκρηκτική περιοχή. Ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι τα Στενά του Ορμούζ «θα είναι ανοιχτά για όλους» και ότι «κανείς δεν θα το ελέγχει», τονίζοντας όμως ταυτόχρονα πως οι ΗΠΑ «θα το επιβλέπουν». Και σαν να μην έφτανε αυτό, επανήλθε με ακόμη πιο σκληρή γλώσσα λέγοντας: «Το Ομάν θα συμπεριφερθεί όπως όλοι οι άλλοι. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να τους ανατινάξουμε, το καταλαβαίνουν αυτό».

Οι δηλώσεις έγιναν μετά από πληροφορίες ότι Ιράν και Ομάν συζητούν σχέδιο κοινής διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, ενός από τα πιο κρίσιμα περάσματα πετρελαίου στον κόσμο. Ο Τραμπ εμφανίστηκε κάθετα αντίθετος σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και ξεκαθάρισε ότι δεν θα αποδεχόταν ποτέ μια τέτοια συμφωνία ως μέρος ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι το Ιράν βρίσκεται υπό τεράστια πίεση και ουσιαστικά δεν έχει άλλη επιλογή από το να συμφωνήσει με τις αμερικανικές απαιτήσεις. «Θέλουν πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία. μέχρι στιγμής, δεν έχουν φτάσει εκεί», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε. Είτε θα είμαστε (ικανοποιημένοι) είτε θα πρέπει απλώς να τελειώσουμε τη δουλειά».

Ο Τραμπ έδειξε επίσης πως προτεραιότητά του είναι να εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ακόμη κι αν αυτό προκαλέσει αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Όταν ρωτήθηκε για πιθανές αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης, εμφανίστηκε αδιάφορος, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τεράστια ενεργειακά αποθέματα και πως «Αυτές οι τιμές θα πέσουν γρήγορα».

Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί καμία συμφωνία στην οποία το Ιράν θα μπορούσε να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει σε χώρες όπως η Ρωσία ή η Κίνα, θέλοντας να κλείσει κάθε πιθανό «παράθυρο» διαφυγής για την Τεχεράνη.

Πιο ήπιους τόνους κράτησε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. «Νομίζω πως έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος και κάποιο ενδιαφέρον», ανέφερε, τονίζοντας πως οι επόμενες ώρες και ημέρες θα είναι καθοριστικές.

Ο ίδιος ο Τραμπ πάντως έδειξε να μην ανησυχεί ιδιαίτερα ούτε για τις πολιτικές επιπτώσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου. Αν και παραδέχθηκε ότι η σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν ίσως του δώσει πολιτική ώθηση, εμφανίστηκε χαλαρός, την ώρα που αναλυτές εκτιμούν πως οι Ρεπουμπλικανοί μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με δύσκολες μάχες για τον έλεγχο του Κογκρέσου.