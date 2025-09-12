Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε στο γήπεδο μετά το τηλεφώνημα στην χήρα του Τσάρλι Κερκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν ιδιαίτερα εκδηλωτικός στην εξέδρα πανηγυρίζοντας, ενώ επισκέφθηκε και τα αποδυτήρια βγάζοντας χαμογελαστός φωτογραφίες με τους παίκτες
Ο Ντόναλντ Τραμπ στις εξέδρες του γηπέδου
Ο Τραμπ πανηγυρίζει στις εξέδρες REUTERS/Ken Cedeno

Λίγο φαίνεται πως κράτησε η στεναχώρια του Ντόναλντ Τραμπ, για την δολοφονία του οπαδού του, καθώς αμέσως μετά το τηλεφώνημά του στην χήρα του Τσάρλι Κερκ έσπευσε να παρακολούθησει αγώνα μπέιζμπολ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι θερμός υποστηρικτής της ομάδας μπέιζμπολ των Γιάνκινς και δεν ήθελε να χάσει τον συγκεκριμένο αγώνα.

Αφού λοιπόν επικοινώνησε με την σύζυγο του ένθερμου οπαδού του Τσάρλι Κερκ που έπεσε νεκρός από σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή, προκειμένου να την συλληπηθεί, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν άλλαξε τις συνήθειες του. 

Χρησιμοποιήθηκε μάλιστα ως δικαιολογία ότι ο αγώνας ήταν αφιερωμένος στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Μαζί του βρέθηκε στο γήπεδο η αφρόκρεμα των ανθρώπων που τον περιτριγυρίζουν στον Λευκό Οίκο. 

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτήθηκαν γιατί σε μια ημέρα μεγάλου πένθους για τον ίδιο, αλλά για το ρεπουμπλικανικό κόμμα σηκώθηκε και πήγε στο γήπεδο, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.

Να σημειωθεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος κατά την διάρκεια ομιλίας του στην τελετή για την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει ειδική αναφορά στην εν ψυχρώ δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ποζάρει χαμογελαστός με την ομάδα των Γιάνκινς
Ο Ντόναλντ Τραμπ ποζάρει χαμογελαστός με την ομάδα των Γιάνκινς Alex Brandon/Pool via REUTERS
Ο Ντόναλντ Τραμπ στα αποδυτήρια των Γιάνκινς
Ο Ντόναλντ Τραμπ στα αποδυτήρια των Γιάνκινς Alex Brandon/Pool via REUTERS

Μάλιστα ο Ντόναλντ Τραμπ δεν δίστασε να πανηγυρίζει στην εξέδρα, ενώ πριν τον αγώνα επισκέφθηκε τα αποδυτήρια των Γιάνκινς και έβγαλε χαμογελαστός φωτογραφίες μαζί τους.

