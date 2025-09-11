Ο Τραμπ θα απονείμει μετά θάνατον το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας στον Τσάρλι Κερκ

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την διάρκεια ομιλίας του στην τελετή για την επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου, με τον Αμερικανό πρόεδρο να κάνει ειδική αναφορά στην εν ψυχρώ δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, χθες Τετάρτη (10.09.2025) σε δημόσια εμφάνιση σε πανεπιστημιούπολη της Γιούτα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε την ομιλία του αποτίοντας φόρο τιμής στον συντηρητικό ίνφλουενσερ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πριν ξεκινήσουμε, επιτρέψτε μου να εκφράσω τον τρόμο και τη θλίψη που ένιωσαν τόσοι πολλοί Αμερικανοί για την αποτρόπαια δολοφονία του Τσάρλι Κερκ».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «Ο Τσάρλι ήταν ένας υπέρμαχος της ελευθερίας και πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια ανθρώπους. Οι προσευχές μας είναι με την υπέροχη σύζυγό του, Έρικα, και τα όμορφα παιδιά του» ενώ αποκάλυψε ότι θα του απονείμει μετά θάνατον το προεδρικό μετάλλιο της ελευθερίας.

BREAKING: President Trump announces he will posthumously award Charlie Kirk the Presidential Medal of Freedom:



“Charlie was a giant of his generation, a champion of liberty.” pic.twitter.com/9aLsgilQDz — Fox News (@FoxNews) September 11, 2025

Ο Τραμπ τόνισε ότι «μας λείπει πολύ» και προσθέτει ότι δεν έχει καμία αμφιβολία ότι η φωνή του και «το θάρρος που έβαλε στις καρδιές αμέτρητων ανθρώπων θα συνεχίσουν να ζουν».