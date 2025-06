«Ο Ντόναλντ Τραμπ θα αποφασίσει για την επίθεση στο Ιράν τις επόμενες δυο εβδομάδες» λέει ο Λευκός Οίκος

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα αποφασίσει αν οι ΗΠΑ θα συμμετέχουν στις επιθέσεις που εξαπολύει το Ισραήλ στο Ιράν εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου κατά τη διάρκεια ενημέρωσης την Πέμπτη (19/06/2025).

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να επιτρέψει στις διπλωματικές προσπάθειες να προχωρήσουν προτού λάβει οριστική απόφαση για την αμερικανική στρατιωτική δράση στο Ιράν.

«Με βάση το γεγονός ότι υπάρχει μια σημαντική πιθανότητα διαπραγματεύσεων που μπορεί να πραγματοποιηθούν ή να μην πραγματοποιηθούν με το Ιράν στο εγγύς μέλλον, θα πάρω την απόφασή μου για το αν θα προχωρήσω ή όχι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες», ανέφερε ο πρόεδρος στη δήλωσή του, την οποία διάβασε δυνατά η εκπρόσωπος Τύπου Καρολίν Λέβιτ από την αίθουσα ενημέρωσης του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα λαμβάνει ενημερώσεις πληροφοριών από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του κάθε μία από τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με το πρόγραμμα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Ο Τραμπ, ο οποίος συνήθως περνά τα Σαββατοκύριακα μακριά από τον Λευκό Οίκο, θα αναχωρήσει την Παρασκευή για το κλαμπ του στο Νιου Τζέρσεϊ και θα παραστεί σε μια εκδήλωση για τη συγκέντρωση χρημάτων.

