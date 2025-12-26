Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο την Κυριακή

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία ανήμερα των Χριστουγέννων με τους συμβούλους του Τραμπ
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι / REUTERS / Nathan Howard

Την Κυριακή (28.12.25) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να συναντηθούν για να συζητήσουν ενδεχομένως τις επόμενες κινήσεις τους.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο X του δημοσιογράφου του Axios Μπαράκ Ραβίντ ο οποίος επικαλείται πληροφορία ουκρανού αξιωματούχου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία ανήμερα των Χριστουγέννων με τους συμβούλους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, σύμφωνα με ανάρτηση στο X την Πέμπτη που αναδημοσίευσε ο Κούσνερ.

Ο Ζελένσκι, ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Κούσνερ, και ο Γουίτκοφ συζήτησαν «νέες ιδέες όσον αφορά τις συναντήσεις και, φυσικά, το χρονοδιάγραμμα για το πώς να επιτευχθεί μια πραγματική ειρήνη», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης σε βιντεοσκοπημένη ομιλία προς το έθνος του την Πέμπτη, η οποία δημοσιεύτηκε στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
119
114
99
47
42
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν θέσεις τζιχαντιστών στη Νιγηρία τα Χριστούγεννα: «Θα υπάρξουν κι άλλοι νεκροί αν συνεχιστεί η σφαγή χριστιανών» λέει ο Τραμπ
«Είχα προειδοποιήσει ήδη αυτούς τους τρομοκράτες ότι αν δεν σταματούσαν τη σφαγή χριστιανών, θα πλήρωναν ακριβά» λέει ο Τραμπ
Ντόναλντ Τραμπ
16
Ο Πάπας Λέων στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του: «Αναθέτουμε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της Ειρήνης» – Η αναφορά του στη Γάζα και τους πρόσφυγες
«Πώς να μην θυμηθούμε τις σκηνές της Γάζας, οι οποίες εδώ και πολλές εβδομάδες είναι εκτεθειμένες στην βροχή, στον άνεμο και στο κρύο, αλλά και εκείνες τόσων άλλων προσφύγων κάθε ηπείρου» ανέφερε ο πάπας
πάπας λέων
Χριστουγεννιάτικη επικοινωνία Ζελένσκι με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ για την Ουκρανία - «Ήταν μία καλή συζήτηση»
«Ελπίζω ότι οι συμφωνίες που επιτεύχθηκαν σήμερα με την ευκαιρία των Χριστουγέννων και οι ιδέες που συζητήσαμε θα αποδειχθούν χρήσιμες»
REUTERS
Newsit logo
Newsit logo