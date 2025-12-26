Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο την Κυριακή

Την Κυριακή (28.12.25) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναμένεται να συναντηθούν για να συζητήσουν ενδεχομένως τις επόμενες κινήσεις τους.

Σύμφωνα με ανάρτηση στο X του δημοσιογράφου του Axios Μπαράκ Ραβίντ ο οποίος επικαλείται πληροφορία ουκρανού αξιωματούχου, ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είχε μια «πολύ καλή» τηλεφωνική συνομιλία ανήμερα των Χριστουγέννων με τους συμβούλους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας – Ουκρανίας, σύμφωνα με ανάρτηση στο X την Πέμπτη που αναδημοσίευσε ο Κούσνερ.

Ο Ζελένσκι, ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Κούσνερ, και ο Γουίτκοφ συζήτησαν «νέες ιδέες όσον αφορά τις συναντήσεις και, φυσικά, το χρονοδιάγραμμα για το πώς να επιτευχθεί μια πραγματική ειρήνη», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης σε βιντεοσκοπημένη ομιλία προς το έθνος του την Πέμπτη, η οποία δημοσιεύτηκε στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει.