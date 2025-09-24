Ο Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει διάταγμα για τη διάλυση των «εγχώριων τρομοκρατικών δικτύων»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ (ώρα Ελλάδας) της Τετάρτης 24/9/25 ότι πρόκειται να υπογράψει αυτήν την εβδομάδα ένα εκτελεστικό διάταγμα για τη διάλυση των «εγχώριων τρομοκρατικών δικτύων».

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, όπου έκανε αυτήν την ανακοίνωση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ενημερώθηκε για το συμβάν στα γραφεία της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων στο Ντάλας του Τέξας.

«Η συνεχιζόμενη βία από τους ριζοσπάστες αριστερούς τρομοκράτες, μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, πρέπει να σταματήσει» γράφει μεταξύ άλλων.