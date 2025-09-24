Πυροβολισμοί στο Ντάλας: Νεκροί δύο κρατούμενοι στην υπηρεσία μετανάστευσης – Είχε γράψει «ANTI-ICE» σε μία από τις σφαίρες ο δράστης

Πανικός προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο Ντάλας του Τέξας, μετά από επίθεση ενόπλου στην υπηρεσία μετανάστευσης (ICE). Ο ένοπλος, πυροβόλησε με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο κρατουμένων ενώ ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου εσωτερικής ασφάλειας των ΗΠΑ, για το περιστατικό στο Ντάλας, ένας ελεύθερος σκοπευτής πυροβόλησε από στέγη διπλανού κτιρίου της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Τέξας, ο οποίος βρέθηκε αργότερα νεκρός με τραύμα από αυτοπυροβολισμό.

Ο ύποπτος που βρέθηκε νεκρός με τραύμα από πυροβολισμό που φέρεται να προκάλεσε ο ίδιος, ταυτοποιήθηκε ως ο Τζόσουα Τζαν, σύμφωνα με ανώτερους αξιωματούχους της αστυνομίας που έχουν ενημερωθεί για την έρευνα.

Ο ένοπλος είχε γράψει «ANTI-ICE» σε μια από τις σφαίρες του δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ ανάρτησε μια φωτογραφία στην πλατφόρμα Χ με αχρησιμοποίητους κάλυκες του υπόπτου, όπως ανέφερε, η οποία έδειχνε έναν με την επιγραφή “ANTI-ICE” (κατά της ICE) γραμμένη στο πλάι.

«Ενώ η έρευνα συνεχίζεται, μια αρχική ανάλυση των στοιχείων δείχνει ένα ιδεολογικό κίνητρο πίσω από την επίθεση», έγραψε ο Πατέλ.

This morning just before 7am local time, an individual fired multiple rounds at a Dallas, Texas ICE facility, killing one, wounding several others, before taking his own life. FBI, DHS, ATF are on the ground with Dallas PD and state authorities.



While the investigation is… pic.twitter.com/SMOyxiKLqA — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 24, 2025

Οι αρχές αντιμετωπίζουν την επίθεση ως «πράξη στοχευμένης βίας», δήλωσε ο Τζόζεφ Ρόθροκ, ειδικός πράκτορας υπεύθυνος του γραφείου του FBI στο Ντάλας.

Ο ύποπτος άνοιξε πυρ κατά του γραφείου από παρακείμενο κτίριο γύρω στις 6.40 το πρωί τοπική ώρα (14.40 ώρα Ελλάδας) ανακοίνωσε η αστυνομία. Δύο άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ ένας τρίτος σκοτώθηκε επί τόπου.

Τα τρία θύματα είναι κρατούμενοι, σύμφωνα με αρκετά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται αστυνομικές πηγές.

Το περιστατικό σημειώνεται δύο εβδομάδες μετά τον θάνατο από πυροβολισμό του συντηρητικού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ από ελεύθερο σκοπευτή κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Όρεμ της Γιούτα, γεγονός που τροφοδότησε φόβους για ένα νέο κύμα πολιτικής βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σημερινή επίθεση είναι η τρίτη με πυροβολισμούς φέτος στο Τέξας σε εγκαταστάσεις του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Τον Ιούλιο ένας αστυνομικός πυροβολήθηκε σε κέντρο κράτησης της ICE στο Πρέριλαντ, και ένας 27χρονος άνδρας από το Μίσιγκαν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από αστυνομικούς αφού άνοιξε πυρ σε έναν σταθμό συνοριακής περιπολίας των ΗΠΑ στο Μακάλεν.