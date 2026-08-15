Νέος σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Ινδονησία στη Βόρεια Σουμάτρα

Ακόμα ένας σεισμός 6,8 βαθμών έπληξε την Βόρεια Σουμάτρα της Ινδονησίας, σήμερα 15 Αυγούστου το μεσημέρι (περίπου 13:54 ώρα Ελλάδος και 17:54 τοπική ώρα), όπως ανακοίνωσε το Κέντρο Γεωεπιστημών της Γερμανίας (GFZ).

Το εστιακό βάθος του σεισμού στην Ινδονησία μετρήθηκε στα 158 χιλιόμετρα.

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Υπενθυμίζεται ότι ο μεγάλος σεισμός των 7,7 Ρίχτερ χτύπησε την Ινδονησία τα ξημερώματα του Σαββάτου και έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 38 ανθρώπους.

#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M6.7 || 13 km W of #Pematangsiantar (#Indonesia) || 6 min ago (local time 17:54:51). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/2nTu17vJ4R — EMSC (@LastQuake) August 15, 2026

«Ο θάνατος 38 ανθρώπων έχει επιβεβαιωθεί, άλλοι δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, 11 υπέστησαν ελαφρά τραύματα και περίπου 2.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους με δική τους πρωτοβουλία», είπε. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται οκτώ άνθρωποι που ανασύρθηκαν από κατολίσθηση στο χωριό Ρεόκ, στο Μανγκαράι.

Οι Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν αγνοουμένους, την ώρα που οι ισχυροί μετασεισμοί, οι διακοπές ηλεκτροδότησης και τα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες δυσχεραίνουν το έργο των σωστικών συνεργείων.

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Σεισμός 7,7, Ρίχτερ στην Ινδονησία

Σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS), η κύρια σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 05.58 τοπική ώρα, με εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της νήσου Φλόρες, περίπου 68 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά της πόλης Εντε, στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, στη Δυτική Νούσα Τενγκάρα, καθώς και σε τμήματα του Νότιου Σουλαουέσι. Κάτοικοι ανέφεραν ότι η σεισμική δόνηση διήρκεσε περίπου ένα λεπτό.

Σοβαρές υλικές ζημιές και καταρρεύσεις κτιρίων έχουν καταγραφεί σε αρκετές περιοχές της Φλόρες.

Οι διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες δυσχεραίνουν τόσο τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης όσο και την προσπάθεια των Αρχών να σχηματίσουν πλήρη εικόνα για την έκταση της καταστροφής.

Σε αρκετά νοσοκομεία οι ασθενείς απομακρύνθηκαν προληπτικά από τα κτίρια. Γιατροί και νοσηλευτές μετέφεραν κρεβάτια, φιάλες οξυγόνου και άλλο ιατρικό εξοπλισμό σε εξωτερικούς χώρους, υπό τον φόβο νέων ισχυρών μετασεισμών