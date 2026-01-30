Κόσμος

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι είχε επικοινωνία με το Ιράν ζητώντας δύο πράγματα: «Όχι πυρηνικά, μην σκοτώνετε διαδηλωτές»

«Ξέρετε, σταμάτησα 837 απαγχονισμούς πριν από δύο εβδομάδες», είπε ακόμη, επαναλαμβάνοντας ισχυρισμό που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν
Ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque

Επικοινωνία με το Ιράν υποστήριξε πως είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που η «υπέροχη» αμερικανική αρμάδα – όπως την αποκαλεί – βρίσκεται σε ετοιμότητα, χωρίς να διευκρινίσει αν οι επαφές έγιναν άμεσα ή μέσω τρίτων, ούτε σε ποιο επίπεδο πραγματοποιήθηκαν, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης σε βάρος της Τεχεράνης.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων αργά το βράδυ της Πέμπτης (29.1.26), σχετικά με το αν είχε ή αν σκοπεύει να έχει συνομιλίες με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «είχαμε επικοινωνία και σκοπεύουμε να έχουμε».

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι «έχουμε πολλά, πολύ μεγάλα και ισχυρά πλοία που πλέουν προς το Ιράν αυτή τη στιγμή», προσθέτοντας πως «θα ήταν πολύ ωραίο αν δεν χρειαζόταν να τα χρησιμοποιήσουμε».

Σε νέο ερώτημα για το περιεχόμενο του μηνύματος που έστειλε στην Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε ότι ήταν διπλό: «Πρώτον, όχι πυρηνικά. Δεύτερον, σταματήστε να σκοτώνετε διαδηλωτές». Υποστήριξε μάλιστα ότι κατά τις πρόσφατες αντικαθεστωτικές ταραχές στο Ιράν σκοτώθηκαν διαδηλωτές «κατά χιλιάδες», μια διατύπωση που αποτελεί την πρώτη φορά που ο ίδιος κάνει λόγο για τόσο μεγάλο αριθμό θυμάτων.

«Ξέρετε, σταμάτησα 837 απαγχονισμούς πριν από δύο εβδομάδες», είπε ακόμη, επαναλαμβάνοντας ισχυρισμό που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν.

«Πρέπει να κάνουν κάτι», κατέληξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σχολιάζοντας ότι «κανένας δεν έχει δει κάτι σαν αυτό», αναφερόμενος στο εύρος των αντικαθεστωτικών κινητοποιήσεων στο Ιράν.

Κόσμος
