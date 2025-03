Ο Ντόναλτ Τραμπ στηρίζει τον Μάικ Γουόλτς μετά τη διαρροή στρατιωτικών πληροφοριών: «Καλός άνθρωπος, πήρε το μάθημά του»

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Μάικ Γουόλτς, μετά το σκάνδαλο με την εφαρμογή Signal και τη διαρροή αμερικανικών στρατιωτικών πληροφοριών σε δημοσιογράφο, χαρακτηρίζοντάς τον «καλό άνθρωπο» που «πήρε ένα μάθημα».

Η υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ έρχεται εν μέσω εκκλήσεων για την παραίτηση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας, με έναν αξιωματούχο να τον αποκαλεί «γ***η ηλίθιο». Ο Γουόλτς ξεκίνησε την αλυσίδα μηνυμάτων για να συζητήσει τα σχέδια βομβαρδισμού των Χούθι στην Υεμένη και πρόσθεσε κατά λάθος στη συνομιλία τον αρχισυντάκτη του περιοδικού The Atlantic, Τζέφρι Γκόλντμπεργκ.

Ο αμερικανός πρόεδρος έκανε την πρώτη του τοποθέτηση μετά τη θύελλα στις ΗΠΑ για την γκάφα του Λευκού Οίκου, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «μη ζήτημα», ενώ, παράλληλα επιτέθηκε στον δημοσιογράφο του Atlantic, Τζέφρι Γκόλντμπεργκ.

Μιλώντας στο NBC, ο Τραμπ αποκάλεσε τον Γκόλντμπεργκ «αχρείο τύπο» και δήλωσε πως η παρουσία του στη συνομιλία μέσω της εφαρμογής Signal «δεν είχε καμία απολύτως σημασία».

Όταν ρωτήθηκε πώς προστέθηκε ο Γκόλντμπεργκ στην ομαδική συνομιλία, ο Τραμπ απέδωσε την ευθύνη σε συνεργάτη του συμβούλου εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ Μάικ Γουόλτς, λέγοντας πως «κάποιος από την ομάδα του είχε αποθηκευμένο τον αριθμό του». Σε ερώτηση αν εξακολουθεί να εμπιστεύεται τον Γουόλτς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε: «Ο Μάικλ Γουόλτς έμαθε το μάθημά του, είναι καλός άνθρωπος».

Ο Τραμπ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ομάδα του και συμφώνησε με τις τοποθετήσεις του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος χαρακτήρισε το θέμα «ασήμαντο». «Ήταν το μοναδικό παραστράτημα εδώ και δύο μήνες, και τελικά δεν αποδείχθηκε σοβαρό», δήλωσε ο Τραμπ, επιχειρώντας να υποβαθμίσει τη σημασία του περιστατικού.

Νωρίτερα, η Καρολάιν Λέβιτ, γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, τοποθετήθηκε μέσω της πλατφόρμας X σχετικά με τη διαρροή από την κλειστή συνομιλία αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ στην εφαρμογή Signal.

Jeffrey Goldberg is well-known for his sensationalist spin. Here are the facts about his latest story:



1. No “war plans” were discussed.



2. No classified material was sent to the thread.



3. The White House Counsel’s Office has provided guidance on a number of different…