Ο Οτσαλάν καλεί το PKK να παραδώσει τα όπλα και να διαλυθεί

Ο ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) Αμπντουλάχ Οτσαλάν καλεί την οργάνωση που ο ίδιος δημιούργησε το 1978 να καταθέσει τα όπλα της και να διαλυθεί.

Παράλληλα ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν στο μήνυμά του προς τον PKK κάνει έκκληση για επίλυση του Κουρδικού ζητήματος στην Τουρκία μέσω της «ειρήνης και της δημοκρατίας».

Ο Κούρδος ηγέτης εξήγησε ότι ο ένοπλος αγώνας κατά του κράτους ήταν κάποτε αναγκαίος λόγω των πολιτικών που αρνούνταν την κουρδική ταυτότητα και περιόριζαν τα κουρδικά δικαιώματα και ελευθερίες.

Όμως όπως τόνισε μετά τα δημοκρατικά βήματα από την τουρκική κυβέρνηση από το 2014 και έπειτα σχετικά με τα ζητήματα των κούρδων, παράλληλα με τις διεθνείς εξελίξεις, η ένοπλη αντίσταση δεν έχει πλέον κανένα νόημα.

«Ως εκ τούτου, το PKK πρέπει να διαλυθεί», δήλωσε.

«Συγκαλέστε το συνέδριό σας και αποφασίστε, όπως θα έκανε εθελοντικά κάθε σύγχρονη κοινότητα και κόμμα του οποίου η ύπαρξη δεν έχει καταργηθεί βίαια, ότι όλες οι ομάδες πρέπει να καταθέσουν τα όπλα και το ΡΚΚ πρέπει να διαλυθεί.

Στέλνω τους χαιρετισμούς μου σε όλους εκείνους που πιστεύουν στη συνύπαρξη και προσβλέπουν στο κάλεσμά μου: το ΡΚΚ πρέπει να αυτοδιαλυθεί. Όλες οι ομάδες πρέπει να καταθέσουν τα όπλα» αναφέρει ο Αμπντουλάχ Οτσαλάν.



Ο ίδιος σημειώνει ότι το κάλεσμα του αρχηγού του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) Ντεβλέτ Μπαχτσελί, η βούληση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η θετική ανταπόκριση των άλλων πολιτικών κομμάτων στο κάλεσμα αυτό «δημιούργησαν ένα περιβάλλον στο οποίο κάλεσα να καταθέσουν τα όπλα και αναλαμβάνω την ιστορική ευθύνη για το κάλεσμα αυτό».

