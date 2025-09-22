Κόσμος

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς καλεί την Χαμάς να καταθέσει τα όπλα και καταδικάζει τις επιθέσεις στο Ισραήλ

«Καταδικάζουμε επίσης τους φόνους και την κράτηση πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023»
Μαχμούντ Αμπάς
Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς / Jonathan Brady/Pool via REUTERS

Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς κάλεσε το βράδυ της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου τη Χαμάς να καταθέσει τα όπλα και καταδίκασε τις επιθέσεις τστο Ισραήλ, στη βιντεοσκοπημένη ομιλία του στον ΟΗΕ.

«Η Χαμάς δεν θα έχει κανέναν ρόλο στην κυβέρνηση, αυτή η οργάνωσης και οι άλλες φατρίες πρέπει να καταθέσουν τα όπλα τους στην Παλαιστινιακή Αρχή», τόνισε ο Μαχμούντ Αμπάς, στον οποίο οι ΗΠΑ δεν έδωσαν βίζα ώστε να παραστεί στη σύνοδο «για τη λύση των δύο κρατών» που διεξάγεται στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

«Καταδικάζουμε επίσης τους φόνους και την κράτηση πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των ενεργειών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ κατηγορεί εδώ και περίπου δύο χρόνια την παλαιστινιακή ηγεσία ότι δεν καταδικάζει τις επιθέσεις αυτές.

