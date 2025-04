«Ο Πάπας Φραγκίσκος ήξερε να δίνει ελπίδα και να απαλύνει τον πόνο – Προσευχήθηκε για την Ουκρανία» είπε ο Ζελένσκι

Ο Πάπας Φραγκίσκος έφυγε, σήμερα (21.04.2025) Δευτέρα του Πάσχα, από την ζωή και ο πλανήτης έχει βυθιστεί στο πένθος, με αρκετούς θρησκευτικούς ηγέτες και αρχηγούς κρατών να αποτίουν φόρο τιμής, μεταξύ των οποίων και ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε βρεθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με αφορμή την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ο Ουκρανός Πρόεδρος τον τίμησε με ανάρτηση που έκανε σήμερα στα social media, αναρτώντας φωτογραφίες από τις συναντήσεις τους.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος στο συγκινητικό του μήνυμα τόνισε ότι: «Εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο θρηνούν για την τραγική είδηση του θανάτου του πάπα Φραγκίσκου. Η ζωή του ήταν αφιερωμένη στον Θεό, τους ανθρώπους και την εκκλησία».

Millions of people around the world are mourning the tragic news of Pope Francis’s passing. His life was devoted to God, to people, and to the Church.



He knew how to give hope, ease suffering through prayer, and foster unity. He prayed for peace in Ukraine and for Ukrainians. We… pic.twitter.com/Ww6NtsbWWS