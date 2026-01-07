Κόσμος

Ο πάπας Λέων συγκαλεί έκτακτη σύνοδο των καρδιναλίων όλου του κόσμου στο Βατικανό

Ο Πάπας Φραγκίσκος δεν είχε συγκαλέσει παρά μόνο μία έκτακτη σύνοδο, προτιμώντας να περιβάλλεται από ένα «Συμβούλιο καρδιναλίων» αποτελούμενο από μια δεκαριά καρδιναλίους
Ο Πάπας Λέων
REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Λίγους μόνο μήνες από τότε που εκλέχθηκε ποντίφικας, ο Πάπας Λέων συγκαλεί έκτακτη σύνοδο των καρδιναλίων όλου του κόσμου κάτι το οποίο ο προκάτοχος του Πάπας Φραγκίσκος το είχε κάνει μια φορά στην 12ετή θητεία του.

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ κάλεσε σήμερα (07.01.2026) και αύριο, Πέμπτη, στο Βατικανό τους καρδιναλίους όλου του κόσμου για πρώτη φορά στη διάρκεια της παπικής θητείας του, ως απάντηση σ’ ένα αίτημα για περισσότερο συλλογική διοίκηση της Καθολικής Εκκλησίας.

Το σύνολο των 245 καρδιναλίων, με έδρα τη Ρώμη ή κατανεμημένων στις πέντε ηπείρους, έχει κληθεί να συμμετάσχει σ’ αυτή τη διήμερη συνάντηση που θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Αυτή η «έκτακτη σύνοδος» απαντά σε αίτημα, που είχε διατυπωθεί από τους καρδιναλίους πριν από την εκλογή του Λέοντα ΙΔ’ το Μάιο, να υπάρξει μεγαλύτερη συλλογικότητα στη διοίκηση της Καθολικής Εκκλησίας, διευκρίνισαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγές στο Βατικανό.

Στη διάρκεια των 12 ετών του ποντιφικάτου του, ο πάπας Φραγκίσκος είχε αποτελέσει αντικείμενο επικρίσεων για τη διοίκησή του, η οποία θεωρήθηκε μερικές φορές υπερβολικά προσωπική, ακόμα και αυταρχική. Ο αργεντινός ποντίφικας δεν είχε συγκαλέσει παρά μόνο μία έκτακτη σύνοδο, προτιμώντας να περιβάλλεται από ένα «Συμβούλιο καρδιναλίων» αποτελούμενο από μια δεκαριά καρδιναλίους.

Ο ηγέτης της Καθολικής Εκκλησίας έχει την εξουσία να συγκαλεί τακτικές δημόσιες συνόδους, κυρίως για την ενθρόνιση νέων καρδιναλίων, και έκτακτες συνόδους, στις οποίες συνεδριάζει το σύνολο των καρδιναλίων για να συζητήσει σημαντικά θέματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
597
250
116
105
103
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Σεισμός στις αγορές πετρελαίου: Η Βενεζουέλα γυρίζει την πλάτη στην Κίνα και στέλνει πετρέλαιο 2 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ
Σύμφωνα με τον Τραμπ, έχει συμφωνηθεί προμήθεια έως και 50 εκατ. βαρέλια ενώ ο ίδιος θα ελέγχει τα χρήματα, αναφέρει δημοσίευμα του Reuters - Δεν επιβεβαιώνει η Βενεζουέλα
REUTERS
Ποιος είναι ο 92χρονος δικαστής που ανέλαβε την υπόθεση Μαδούρο - Επικαλείται την ηθική Τορά και τα «έβαλε» με τον Τραμπ
Ορθόδοξος Εβραίος δικαστής Άλβιν Χέλερστιν έχει μιλήσει ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να προάγει τη δικαιοσύνη και για την επίδραση της πίστης του στη δικαστική του φιλοσοφία
Ο Νίκολας Μαδούρο
Newsit logo
Newsit logo