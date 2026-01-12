Ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε στο Βατικανό την επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Την επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, υποδέχθηκε στο Βατικανό ο πάπας Λέων σήμερα Δευτέρα (12.1.25), μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στη χώρα της Λατινικής Αμερικής και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από Αμερικανούς κομάντος.

Το όνομά της νικήτριας του Νόμπελ Ειρήνης δεν συμπεριλαμβανόταν στις συναντήσεις του ποντίφικα που είχαν ανακοινωθεί χθες, Κυριακή, από την Αγία Έδρα και, όπως διέρρευσε, η ακρόαση με τον Πάπα Λέοντα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της Ματσάδο.

Σύμφωνα με τον Τύπο, είναι σαφές ότι η συνομιλία της με τον ποντίφικα θα πρέπει να επικεντρώθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στην Βενεζουέλα και στο μέλλον της λατινοαμερικανικής αυτής χώρας.

Τις επόμενες ώρες αναμένεται σχετική επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού.