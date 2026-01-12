Συμβαίνει τώρα:
Ο Πάπας Λέων υποδέχθηκε στο Βατικανό την επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο

Συνάντηση του Πάπα Λέοντα με τη Μαρία Κορίνα Ματσάδο
Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄και η Μαρία Κορίνα Ματσάδο / Vatican Media/Simone Risoluti/­Handout via REUTERS

Την επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, υποδέχθηκε στο Βατικανό ο πάπας Λέων σήμερα Δευτέρα (12.1.25), μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις στη χώρα της Λατινικής Αμερικής και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από Αμερικανούς κομάντος.

Το όνομά της νικήτριας του Νόμπελ Ειρήνης δεν συμπεριλαμβανόταν στις συναντήσεις του ποντίφικα που είχαν ανακοινωθεί χθες, Κυριακή, από την Αγία Έδρα και, όπως διέρρευσε, η ακρόαση με τον Πάπα Λέοντα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα της Ματσάδο.

Σύμφωνα με τον Τύπο, είναι σαφές ότι η συνομιλία της με τον ποντίφικα θα πρέπει να επικεντρώθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις στην Βενεζουέλα και στο μέλλον της λατινοαμερικανικής αυτής χώρας.

Ο Πάπας Λέων και η Μαρία Κορίνα Ματσάδο
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του Πάπα με την επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα / Vatican Media/Simone Risoluti/­Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS

Τις επόμενες ώρες αναμένεται σχετική επίσημη ανακοίνωση του Βατικανού.

Κόσμος
