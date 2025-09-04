Ο Πάπας θα αγιοποιήσει τον Κάρλο Ακούτις, τον πρώτο «millennial» άγιο της Καθολικής Εκκλησίας

Ένας έφηβος του 21ου αιώνα ετοιμάζεται να μπει στο πάνθεον των αγίων. Ο Κάρλο Ακούτις, που πέθανε από λευχαιμία το 2006 μόλις στα 15 του χρόνια, θα ανακηρυχθεί άγιος την Κυριακή (07.09.2025) στο Βατικανό, σε τελετή που θα προεδρεύσει ο Πάπας Λέων. Θα είναι ο πρώτος άγιος της Καθολικής Εκκλησίας που ανήκει στη γενιά των millennials.

Η τελετή επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο στο Βατικανό, αλλά αναβλήθηκε μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου. Ο Πάπας Λέων, που εξελέγη τον Μάιο, θα προεδρεύσει έτσι στην πρώτη του αγιοκατάταξη. Την ίδια ημέρα θα αγιοποιηθεί και ο Πιερ Τζόρτζιο Φρασσάτι, Ιταλός που πέθανε από πολιομυελίτιδα τη δεκαετία του 1920 και έμεινε γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λάτρης της πληροφορικής, ο Κάρλο Ακούτις έβαλε το ταλέντο του στην υπηρεσία της πίστης του, δημιουργώντας ιστοσελίδες με θρησκευτικό περιεχόμενο που ενέπνευσαν χιλιάδες νέους Καθολικούς σε όλο τον κόσμο. Η μητέρα του, Αντονία Σαλτσάνο, ανέφερε πως ο γιος της ήταν «ένα συνηθισμένο παιδί», αλλά επέλεξε να βάλει τον Θεό στο κέντρο της ζωής του και να διαδώσει το Ευαγγέλιο μέσω του διαδικτύου.

Η σορός του Κάρλο Ακούτις βρίσκεται στην Ασίζη, όπως ήταν η επιθυμία του. Ο τάφος του, που έχει μετατραπεί σε τόπο προσκυνήματος, φιλοξενεί ένα ρεαλιστικό κέρινο ομοίωμα που τον απεικονίζει με φόρμα, τζιν και αθλητικά παπούτσια – όπως ακριβώς συνήθιζε να ντύνεται στην καθημερινή του ζωή. Μια εικόνα που εντυπωσιάζει με την απλότητά της και συμβολίζει τη συνάντηση πνευματικότητας και σύγχρονης εποχής.