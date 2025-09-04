Συμβαίνει τώρα:
Ο Πάπας θα αγιοποιήσει τον Κάρλο Ακούτις, τον πρώτο «millennial» άγιο της Καθολικής Εκκλησίας

Ο νεαρός Ιταλός βρετανικής καταγωγής, που πέθανε σε ηλικία 15 ετών το 2006, θα αγιοποιηθεί την Κυριακή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου – Αποτελεί μια σύγχρονη μορφή αγιότητας για ολόκληρη τη γενιά του
Άτομο κρατά φωτογραφία του Κάρλο Ακούτις στο Βατικανό
Άτομο κρατά φωτογραφία του Κάρλο Ακούτις στο Βατικανό / REUTERS / Remo Casilli

Ένας έφηβος του 21ου αιώνα ετοιμάζεται να μπει στο πάνθεον των αγίων. Ο Κάρλο Ακούτις, που πέθανε από λευχαιμία το 2006 μόλις στα 15 του χρόνια, θα ανακηρυχθεί άγιος την Κυριακή (07.09.2025) στο Βατικανό, σε τελετή που θα προεδρεύσει ο Πάπας Λέων. Θα είναι ο πρώτος άγιος της Καθολικής Εκκλησίας που ανήκει στη γενιά των millennials.

Η τελετή επρόκειτο αρχικά να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο στο Βατικανό, αλλά αναβλήθηκε μετά τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου. Ο Πάπας Λέων, που εξελέγη τον Μάιο, θα προεδρεύσει έτσι στην πρώτη του αγιοκατάταξη. Την ίδια ημέρα θα αγιοποιηθεί και ο Πιερ Τζόρτζιο Φρασσάτι, Ιταλός που πέθανε από πολιομυελίτιδα τη δεκαετία του 1920 και έμεινε γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση.

Λάτρης της πληροφορικής, ο Κάρλο Ακούτις έβαλε το ταλέντο του στην υπηρεσία της πίστης του, δημιουργώντας ιστοσελίδες με θρησκευτικό περιεχόμενο που ενέπνευσαν χιλιάδες νέους Καθολικούς σε όλο τον κόσμο. Η μητέρα του, Αντονία Σαλτσάνο, ανέφερε πως ο γιος της ήταν «ένα συνηθισμένο παιδί», αλλά επέλεξε να βάλει τον Θεό στο κέντρο της ζωής του και να διαδώσει το Ευαγγέλιο μέσω του διαδικτύου.

Άνθρωποι επισκέπτονται τον τάφο του Κάρλο Ακούτις στο Ιερό της Απογύμνωσης της Εκκλησίας της Σάντα Μαρία Ματζόρε στην Ασίζη της Ιταλίας
Άνθρωποι επισκέπτονται τον τάφο του Κάρλο Ακούτις στο Ιερό της Απογύμνωσης της Εκκλησίας της Σάντα Μαρία Ματζόρε στην Ασίζη της Ιταλίας / REUTERS / Remo Casilli

Η σορός του Κάρλο Ακούτις βρίσκεται στην Ασίζη, όπως ήταν η επιθυμία του. Ο τάφος του, που έχει μετατραπεί σε τόπο προσκυνήματος, φιλοξενεί ένα ρεαλιστικό κέρινο ομοίωμα που τον απεικονίζει με φόρμα, τζιν και αθλητικά παπούτσια – όπως ακριβώς συνήθιζε να ντύνεται στην καθημερινή του ζωή. Μια εικόνα που εντυπωσιάζει με την απλότητά της και συμβολίζει τη συνάντηση πνευματικότητας και σύγχρονης εποχής.

