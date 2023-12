Ιδιαίτερα… επεισοδιακή ήταν η συνέντευξη που πήρε ο Αμερικανός παρουσιαστής Κρις Κουόμο από την 21χρονη δημοφιλή περσόνα στο Tik Tok, Μπέιλεν Ντουπρί, η οποία πάσχει από σύνδρομο Τουρέτ και χρησιμοποιεί το κανάλι της για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τα συμπτώματά της.

Ένα από τα συμπτώματα του συνδρόμου Τουρέτ είναι η κοπρολαλία, δηλ. η αναφώνηση αισχρών λέξεων ή κοινωνικά ακατάλληλων παρατηρήσεων. Την ώρα της συνέντευξης με τη δημοφιλή περσόνα του Tik Tok, η 21χρονη άρχισε να βρίζει τον Κρις Κουόμο, ο οποίος φάνηκε να ξαφνιάζεται από τα λόγια της αλλά και να προσπαθεί να καλύψει το γέλιο του.

Φυσικά, οι βρισιές και όλες οι άσχημες εκφράσεις και χειρονομίες – του ύψωσε το μεσαίο δάχτυλό της μπροστά στην κάμερα – ήταν ακούσιες από την 21χρονη Tik Toker, με τον παρουσιαστή να μην αντέχει κάποια στιγμή και να ξεσπάει σε γέλια, κρύβοντας μάλιστα με τα χέρια του το πρόσωπό του.

Η συνέντευξη κράτησε 4 λεπτά, στα οποία η Μπέιλεν Ντουπρί εξήγησε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της αλλά και την οργή που εκφράζουν κάποιοι άλλοι… άνθρωποι προς την ίδια και τους δικούς της, αφού πιστεύουν ότι «προσποιείται».

