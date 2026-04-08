Ο Πιτ Χέγκσεθ μαλώνει δημοσιογράφο του NBC σε ενημέρωση στο Πεντάγωνο: «Γιατί είστε τόσο αγενής;»

Έξαλλος έγινε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ με τη δημοσιογράφο του NBC News Courtney Kube την Τετάρτη (08.04.2026), όταν εκείνη προσπάθησε να του απευθύνει ερώτηση την ώρα που είχε ήδη δώσει τον λόγο σε άλλον ρεπόρτερ.

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο, όπου ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ απαντούσε σε ερωτήσεις σχετικά με την εκεχειρία ΗΠΑ και Ιράν, έδωσε τον λόγο στη δημοσιογράφο του Daily Caller, Reagan Reese. Ωστόσο, η ανταποκρίτρια του NBC News, Courtney Kube, διέκοψε φωνάζοντας τη δική της ερώτηση σχετικά με εκτόξευση πυραύλων από το Ιράν.

Ο Χέγκσεθ αντέδρασε έντονα, λέγοντας: «Συγγνώμη, γιατί είστε τόσο αγενής; Περιμένετε. Εγώ δίνω τον λόγο».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Πολύ αγενές».

JUST NOW: Secretary of War Pete Hegseth shuts down a reporter shouting at him during a Pentagon briefing:



“Excuse me. Why are you so rude? Just wait. I’m calling on people.” pic.twitter.com/DNIIy4Wkyr — Fox News (@FoxNews) April 8, 2026

Πιτ Χέγκσεθ: Αποφασιστική η νίκη των ΗΠΑ – Το Ιράν εκλιπαρούσε για εκεχειρία

Το Ιράν ικέτευσε για την εκεχειρία, η επιχείρηση Epic Fury ήταν μια συντριπτική νίκη, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου μετά την ανακοίνωση επίτευξης εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν.

Οι ΗΠΑ κατήγαγαν αποφασιστική στρατιωτική νίκη κατά του Ιράν και το πυραυλικό πρόγραμμα της Τεχεράνης είναι λειτουργικά κατεστραμμένο, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ. Οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν ολοκληρωτικά την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν», ανέφερε ακόμα

«Δεν μπορούν πλέον να κατασκευάζουν πυραύλους, ρουκέτες, εκτοξευτές ή drones, τα εργοστάσιά τους έχουν ισοπεδωθεί», υποστήριξε.

Μιλώντας στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν τόνισε ότι οι στρατιωτικοί στόχοι των ΗΠΑ στο Ιράν έχουν επιτευχθεί, αλλά η κατάπαυση του πυρός αποτελεί μια παύση και στρατιωτικές δυνάμεις παραμένουν έτοιμες να επαναλάβουν τις μάχες.

Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών είναι «έτοιμες» να επαναλάβουν τις μάχες με το Ιράν σε περίπτωση λήξης της εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών, τόνισε χαρακτηριστικά.

«Αν το Ιράν δεν παραδώσει το ουράνιο του οι ΗΠΑ θα το πάρουν με κάθε μέσο»

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε σήμερα το Ιράν ότι αν δεν παραδώσει το ουράνιό του, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να το πάρουν.

«Γνωρίζουμε τι διαθέτουν και θα το παραδώσουν και θα το αποκτήσουμε, αν έχουμε ανάγκη να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε με κάθε αναγκαίο μέσο», είπε ο Αμερικανός υπουργός σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο Χέγκσεθ σημειώσε επίσης ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά αλλά οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις θα παραμείνουν στη Μέση Ανατολή για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν θα τηρήσει την εκεχειρία.

Σύμφωνα με τον Χέγκσεθ, οι ΗΠΑ «κατέστρεψαν ολοκληρωτικά την αμυντική βιομηχανική βάση του Ιράν» το οποίο δεν μπορεί πλέον να κατασκευάζει πυραύλους, ρουκέτες, εκτοξευτές ή μη επανδρωμένα αεροσκάφη επειδή τα εργοστάσιά του «ισοπεδώθηκαν».

«Η επιχείρηση Επική Οργή ήταν μια ιστορική και συντριπτική νίκη στο πεδίο της μάχης», υποστήριξε, αφού «αποδεκατίστηκαν οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν και τις καταστήσαμε ανίκανες για μάχη, για τα επόμενα χρόνια».

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων, Νταν Κέιν, επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ εκμηδένισαν την ικανότητα του Ιράν να ανακατασκευάζει τις αμυντικές δυνατότητές του «για τα επόμενα χρόνια».

«Επιτεθήκαμε, μαζί με τους εταίρους μας, περίπου στο 90% των εργοστασίων» όπλων, μεταξύ των οποίων ήταν «όλα τα εργοστάσια παραγωγής εκρηκτικών δρόνων Shahed» καθώς και «όλα τα εργοστάσια που κατασκευάζουν τα συστήματα πλοήγησης» αυτών των δρόνων, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Κέιν, το Ιράν «θα χρειαστεί χρόνια για να ξαναφτιάξει πολεμικά πλοία επιφανείας» ενώ παράλληλα έχει πληγεί «περίπου το 80% της πυρηνικής βιομηχανικής βάσης», δυσχεραίνοντας περαιτέρω τις προσπάθειες της Τεχεράνης να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Χέγκσεθ είπε ότι, αν δεν είχε αποφασιστεί κατάπαυση του πυρός, οι ΗΠΑ ήταν έτοιμες να πλήξουν «μια σειρά στόχων», όπως «γέφυρες και εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού», χαρακτηρίζοντας «νόμιμους» αυτούς τους στόχους.

Ο Κέιν σημείωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση συναγερμού και είναι διατεθειμένες να ξαναρχίσουν τη μάχη εάν τερματιστεί η κατάπαυση του πυρός. «Να είμαστε σαφείς, η κατάπαυση του πυρός είναι μια παύση και οι ένοπλες δυνάμεις παραμένουν έτοιμες, εάν τους δοθεί εντολή ή εάν κληθούν, να ξαναρχίσουν τις επιχειρήσεις με την ίδια ταχύτητα και ακρίβεια που επιδείξαμε τις τελευταίες 38 ημέρες», είπε.