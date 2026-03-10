Ο Πιτ Χέγκσεθ προανήγγειλε νέα σκληρότερα χτυπήματα στο Ιράν: Σήμερα οι πιο σφοδρές επιθέσεις – Οι ΗΠΑ κερδίζουν τον πόλεμο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα κάνουν πίσω στον πόλεμο με το Ιράν μέχρι ο «εχθρός να ηττηθεί πλήρως και αποφασιστικά», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια ενημέρωσης στο Πεντάγωνο και προανήγγειλε ότι σήμερα (10.03.2026) έρχονται νέα σκληρότερα χτυπήματα κατά του Ιράν.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι σήμερα Τρίτη θα είναι «η πιο έντονη ημέρα επιθέσεων» μέχρι στιγμής εναντίον του Ιράν, από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. «Ο μεγαλύτερος αριθμός μαχητικών αεροσκαφών, βομβαρδιστικών και επιθέσεων», θα αναπτυχθεί σήμερα, δήλωσε ο Χέγκσεθ. Ανέφερε δε ότι τις τελευταίες 24 ώρες το Ιράν έχει εκτοξεύσει τον μικρότερο αριθμό πυραύλων που ήταν σε θέση να εκτοξεύσει από την αρχή του πολέμου.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, παρουσίασαν την κατάσταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

#FPLIVE: U.S. Secretary of Defence Pete Hegseth and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Dan Caine hold a briefing on Iran. https://t.co/lhmOvFN2p6 — Firstpost (@firstpost) March 10, 2026

«Σήμερα θα είναι, για άλλη μια φορά, η πιο έντονη ημέρα πληγμάτων μας στο εσωτερικό του Ιράν» είπε συνέχεια.

Αναφερόμενος στην πυρηνική απειλή, τόνισε πως οι Ιρανοί «τρέχουν προς μια πυρηνική βόμβα», διαμηνύοντας πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «δεν θα το επιτρέψει ποτέ». Πρόσθεσε πως το Ιράν «στέκεται μόνο του και χάνει κατά κράτος».

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι οι στόχοι της επιχείρησης παραμένουν οι ίδιοι:

Να καταστρέψουν τα αποθέματα πυραύλων του Ιράν, τους εκτοξευτές πυραύλων και την αμυντική βιομηχανική βάση του,

Να καταστρέψουν το ναυτικό του Ιράν,

Να στερήσουν μόνιμα από το Ιράν τα πυρηνικά όπλα.

«Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι ο εχθρός να ηττηθεί ολοκληρωτικά και πλήρως»

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε πως, από την άλλη πλευρά, η Αμερική «κερδίζει» και υλοποιεί τους στόχους της για την καταστροφή των πυραύλων και του ναυτικού του Ιράν, ώστε να «αρνηθεί μόνιμα στο Ιράν τα πυρηνικά όπλα για πάντα».

Στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς το ιρανικό καθεστώς, ο Χέγκσεθ δήλωσε: «Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι ο εχθρός να ηττηθεί ολοκληρωτικά και πλήρως».

Ο Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε επίσης ότι οι ηγέτες του Ιράν είναι «απελπισμένοι και σε πανικό» καθώς ο πόλεμος μπαίνει στη δεύτερη εβδομάδα του.

Όταν ρωτήθηκε για τη θέση των ΗΠΑ μετά από περισσότερες από 10 ημέρες πολέμου, ο επικεφαλής του Πενταγώνου μίλησε για μια «πολύ ισχυρή θέση», αλλά αρνήθηκε να διευκρινίσει πόσο καιρό αναμένεται να διαρκέσει ο πόλεμος.

«Ο πρόεδρος έχει καθορίσει μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή να επιτύχει και η δουλειά μας είναι να την επιτύχουμε αδυσώπητα», δήλωσε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός που είναι επικεφαλής.

«Δεν είναι δική μου δουλειά να κάνω εικασίες για το αν αυτή είναι η αρχή, η μέση ή το τέλος» της σύγκρουσης, είπε.

Του ζητήθηκε επίσης να σχολιάσει τις αναφορές ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έχει τραυματιστεί με τον ίδιο να απαντά ότι ο Χαμενεΐ «θα ήταν σοφό» να λάβει υπόψη το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ να μην επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικών όπλων, αν και δεν μπορεί να σχολιάσει αν έχει τραυματιστεί.

Ακόμα, ο αμερικανός υπουργός Άμυνας προειδοποίησε τη Ρωσία να μην εμπλακεί στον πόλεμο με το Ιράν.

Η δήλωση αυτή ήρθε μετά από ερώτηση σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μιλώντας στο πλευρό του υπουργού Άμυνας, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν, δήλωσε ότι ο αμερικανικός στρατός θα εξετάσει μια σειρά από επιλογές αν του δοθεί η αποστολή να συνοδεύσει πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο Κέιν παράλληλα είπε ότι ενώ οι ιρανικές δυνάμεις πολεμούν, δεν είναι περισσότερο ισχυρές από όσο νόμιζαν οι ΗΠΑ. «Νομίζω ότι πολεμούν και το σέβομαι αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πιο ισχυρές από ό,τι νομίζαμε», ανέφερε.

Επιπρόσθετα ο ίδιος τόνισε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον ιρανικών σκαφών τοποθέτησης ναρκών. «(Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ) συνεχίζει σήμερα να κυνηγά και να πλήττει πλοία ναρκοθέτησης και εγκαταστάσεις αποθήκευσης ναρκών», σημείωσε ο ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας.

Πρόσθεσε ότι τις πρώτες 10 ημέρες της εκστρατείας κατά του Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν βυθίσει ή καταστρέψει περισσότερα από 50 πολεμικά πλοία.

Τραμπ: Πιθανό να μιλήσω με το Ιράν, αλλά εξαρτάται από τους όρους

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Fox News ότι είναι πιθανό να συνομιλήσει με το Ιράν, προσθέτοντας όμως ότι «εξαρτάται από τους όρους».

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη, ο Τραμπ απάντησε ότι έχει ακούσει πως «η Τεχεράνη θέλει πολύ να συνομιλήσει».

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επανέλαβε επίσης τη δυσαρέσκειά του για την εκλογή του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, λέγοντας: «Δεν πιστεύω ότι μπορεί να ζήσει εν ειρήνη».