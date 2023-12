Με ιδιαίτερη σφοδρότητα ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, αμέσως μόλις τελείωσε η εφταήμερη εκεχειρία με τη Χαμάς.

Για τον Ανάς Αμπού Ντάγκα, που κατοικεί στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, «ο πόλεμος επέστρεψε ακόμα πιο άγριος» μετά την λήξη σήμερα το πρωί της ανακωχής μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, ενώ η Unicef προειδοποιεί ότι τα νοσοκομεία που βρίσκονται ακόμα σε λειτουργία είναι ήδη στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς κατέγραψε τουλάχιστον 32 νεκρούς Παλαιστινίους, μεταξύ τους και παιδιά, που σκοτώθηκαν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, σήμερα το πρωί.

«Το σπίτι μας καταστράφηκε και έχουμε επτά τραυματισμένους συγγενείς», δήλωσε στο AFPTV ο Ανάς Αμπού Ντάγκα στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Ήμασταν σπίτι μας και ξαφνικά, υπήρχαν βομβαρδισμοί, το σπίτι μου και αυτό του γιου μου καταστράφηκαν, όπως και αυτό των γειτόνων», δήλωσε ένας από τους συγγενείς του, ο Τζαμίλ Αμπού Ντάγκα, που είχε το κεφάλι του τυλιγμένο με γάζες.

«Δεν ξέρω καν τι συνέβη στα παιδιά μου», δήλωσε με δάκρυα η Αμάλ Αμπού Ντάγκα, με την μπεζ μαντίλα της να είναι καλυμμένη με αίμα.

Η Λίνα Χαμντάν, με δάκρυα στα μάτια, βρίσκεται στο γεμάτο με κόσμο νοσοκομείο. «Κοιμόμασταν και άκουσα τον βομβαρδισμό. Οι αδελφοί μου άρχισαν να κλαίνε», δήλωσε στο AFPTV η 10χρονη Παλαιστίνια.

The ceasefire just ended and already over 30 Palestinians have been killed



Israel doesn’t care about Hamas they care about making Gaza unlivable pic.twitter.com/rzuzwliKrT